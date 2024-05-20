هورنر: فيرستابن "آلة تسابق" بعد مشاركته في سباق افتراضي بجانب إيمولا

جدول القيادة، العلاقات العامة واجتماعات المهندسين المزدحم في إيمولا لم يمنع فيرستابن من المنافسة ضمن أكثر الفئات تنافسية في سباق آي رايسينغ للتحمل على حلبة نوربورغرينغ مع فريقه للسباقات الافتراضية "تيم ريدلاين".

وبعد أن أحرز البول بوزيشن يوم السبت، قاد الهولندي لثلاث ساعات على جهاز محاكاته في المساء، قبل أن يخوض فترة قيادة أخرى من ساعتين صباح الأحد، ما ساعد في فوز سيارته الافتراضية من طراز بي ام دبليو جي تي3.

وقد أوضح هورنر بأنه لم تكن لديه مشكلة مع جدية فيرستابن حيال منافساته الافتراضية ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة كبرى.

حيث قال: "إنه ببساطة آلة للتسابق، لذلك فإنه أحيانًا يقوم باختبار إعدادات مختلفة في المساء وأمور كهذه، لهذا نحن معتادون على ذلك منه".

وأضاف: "لقد فاز بسباقين اليوم، واحد على متن سيارة بي ام دبليو ام3 والآخر على سيارة فورمولا 1".

وتابع: "لقد سمعتم ما عناه ذلك الفوز له. من أجل إحراز البول بوزيشن بالأمس تعين عليه التعمق واستخلاص الأداء، ليعود اليوم كذلك ويقدم أداءً يُدرّس".

وأكمل: "لقد قاد ببراعة اليوم، حيث تمكن من إدارة الوضع بالرغم من الضغط الكبير من لاندو، حيث نجح في إبقائه خارج نطاق الدي آر اس".