هورنر: فوز فيرستابن بدا "وكأنه مرسومٌ" إكراماً لروح ماتيشيتز
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن فوز سائقه ماكس فيرستابن بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، بدا وكأنه "مرسوم"، بهدف حسم لقب بطولة المصنّعين إكراماً لروح الشريك المؤسس للعلامة النمساوية ديتريش ماتيشيتز.
جاء تحقيق لقب بطولة المصنّعين بعد يوم من وفاة الشريك المؤسس للعلامة النمساوية، وهو حدث أكد هورنر أنه دفع فيرستابن نحو المزيد من التصميم على تحقيق الفوز.
وبدا أن الهولندي يسير على طريق تحقيق الفوز قبل دخول منصة الصيانة لوقفة بطيئة دامت 11 ثانية ما أدى لتراجعه إلى الخلف حين عاد للحلبة.
واضطر حينها لشق طريقه نحو الأمام، الأمر الذي نجح فيه ليتمكن في نهاية المطاف من تجاوز لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي كان متصدراً حينها، ويحرز فوزه رقم 13 هذا الموسم.
"أعتقد أن ماكس قاد سباقاً سيطر عليه بشكل كبير. لكن كل شيء بات على الحدود القصوى حين واجهتنا مشكلة في وقفة الصيانة الثانية، وكنا قد اخترنا بالفعل إطارات ’ميديوم’ لأننا شعرنا بأنها الأفضل" قال هورنر.
وأكمل: "خسر ما يقارب ثماني ثوان في وقفة الصيانة. ما وضعه خلف شارل لوكلير، ومن ثم قلص الفارق نحو لويس. لقد بدا وكأن هذا الفوز مرسوم له، أن يشق طريق عودته بهذه الطريقة إلى الصدارة".
وتابع: "أعتقد أن ديتريش كان ليستمتع بالسباق وهو ينظر إلينا نتجاوز سيارة مرسيدس مع بقاء خمس أو ست لفات على نهاية السباق، ومن ثم حسم لقب بطولة المصنعين. أعتقد أنه كان ليفتخر جداً بسباق أوستن".
وفيما يتعلق بالمشكلة في وقفة الصيانة، قال هورنر: "لقد واجهتنا كذلك في التجارب. لذا سندرسها ونعلم ما حصل".
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، أوضح هورنر أن فيرستابن اضطر للتحلي بالصبر والتعامل مع الإحباط الناتج عن وقفة الصيانة الطويلة، لكن وتيرة السيارة على إطارات "ميديوم" لعبت لصالحه في مواجهة هاميلتون على إطارات "هارد".
فقال: "أعتقد أننا كنا تنافسيين أكثر مع إطارات ’ميديوم’ مقارنة ’بالهارد’. لهذا استعملناها".
وأكمل: "وتيرته، كانت قوية بما يكفي لتجاوز لويس، الذي بدا أنه ينزلق ويضغط بسيارته بشكل كبير جداً".
وتابع: "المسألة كانت عبارة عن لعبة صبر. أعتقد أن ماكس كان قادراً على التعامل مع إحباطه حين خرج من خط الحظائر ولم يتلف إطاراته مباشرة في محاولة تجاوز شارل في البداية".
واختتم: "الفرصة الوحيدة التي حصل عليها كانت حاسمة، وقد نجح بالفعل وأتم مهمته".
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هورنر: فوز فيرستابن بدا "وكأنه مرسومٌ" إكراماً لروح ماتيشيتز
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن فوز سائقه ماكس فيرستابن بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، بدا وكأنه "مرسوم"، بهدف حسم لقب بطولة المصنّعين إكراماً لروح الشريك المؤسس للعلامة النمساوية ديتريش ماتيشيتز.