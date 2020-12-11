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هورنر: فوز بيريز في سباق الصخير "تسويقٌ رائع له"

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هورنر: فوز بيريز في سباق الصخير "تسويقٌ رائع له"
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يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن فوز سيرجيو بيريز المفاجئ في سباق جائزة الصخير الكبرى بمثابة "تسويق رائع له"، لكنه أكد أن ذلك لن يؤثر على أي قرار تصدره ريد بُل بهذا الشأن.

فاجأ بيريز الجميع حين أحرز المركز الأول بسباق الصخير، حيث شقّ طريقه من المركز الأخير عقب حادثته مع شارل لوكلير في اللفة الأولى، ليستفيد من أخطاء مرسيدس القاتلة، ويخطف فوزه الأول في الفئة الملكة.

وجاء ذلك وسط عملية تقييم تقوم بها ريد بُل حيال هوية السائق الذي سيجاور نجمها ماكس فيرشتابن للموسم المقبل، وذلك مع احتمال تخليها عن سائقها أليكسندر ألبون الذي قدم موسماً متواضعاً حتى الآن.

وأكدت العلامة النمساوية أنها لن تتخذ قرارها النهائي في المسألة إلا بعد نهاية الموسم، لمنح ألبون فرصة إثبات جدارته.

وعُلم كذلك يوم أمس الخميس أنّ الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، أنه أرسل رسالة تهنئة إلى بيريز على فوزه في الصخير، كما كشف هورنر اليوم الجمعة أنه قام بالمثل كذلك.

فقال في مقابلة مع "سكاي سبورت اف1": "لقد أرسل لي رسالة ردٍّ دعاني فيها للانضمام إليه، لأنه كان ضمن نفس الفندق، وكانت تلك بادرة لطيفة جداً منه".

وتابع: "أعتقد أن الجميع في البطولة كان مسروراً له، لرؤيته يحرز الفوز".

وأردف: "إنه في البطولة منذ وقت طويل، وقاد معي في ’جي بي 2’ منذ عدة سنوات، وأعتقد أن الجميع كان مسروراً له على هذا الفوز".

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وأثنى هورنر على موسم بيريز الرائع، لكنه أوضح أن ذلك لن يسرّع أي قرار تتخذه ريد بُل حيال هوية سائقها للموسم المقبل.

فقال: "نحن منح أليكس الفرصة كما قلتُ. لا قرار نهائي قبل نهاية هذا السباق. لكن سيرجيو قدم صورة قوية جداً لنفسه".

وحين سُئِل إن كان احتمال انضمام بيريز إلى ريد بُل الموسم المقبل سيزداد في حال كان أداء ألبون ضعيفاً خلال السباق الختامي، ردّ هورنر: "أعلم ما تسعون لاستخلاصه مني! لكنكم لن تنجحوا!".

وتابع: "كما قلت، نحن نركز على القيام بأفضل عمل ممكن، سواء مع أليكس أو سيرجيو، وعليه مواصلة القيام بما يقوم به".

واختتم: "إنه يقوم بعمل رائع، وفوزه مثّل تسويقاً رائعاً  بالنسبة له. أعتقد أن تركيزنا الحالي على أليكس، ونودّ رؤيته يقدم أفضل أداء ممكن في أبوظبي".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين سيرجيو بيريز
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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