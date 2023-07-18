هورنر: فورد "تجلب قيمة إضافية" إلى وحدات طاقة ريد بُل

شدد هورنر على أن عملاق السيارات الأمريكي لن يتدخل في أعمال الفريق، وسيترك المهمة للفريق الهندسي التابع إلى ميلتون كينز.

وكانت فورد قد أبرمت صفقة مع ريد بُل للعمل على وحدات الطاقة الجديدة، حيث استغلت الفرصة التي كانت تريدها بورشه في البداية قبل انهيار الصفقة.

والمشاركة في برنامج وحدات الطاقة تعني أن ريد بُل لن تتحمل لوحدها تكاليف البرنامج الكاملة.

حيث أشار هورنر إلى أن خبرة فورد في تقنيات المركبات الكهربائية ستثبت أهميتها في مشروع الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أنهم سيجلبون الكثير من القيمة المعرفية، خاصة مع امتلاكهم للتقنيات الكهربائية".

وأكمل: "أعتقد أننا ومن ناحية التقنيات الكهربائية فنحن نجتمع مع فورد بشكل أسبوعي، وبوسعنا أن نرى تقدماً مثيراً للاهتمام بالفعل".

وأضاف: "أعتقد أن شراكتنا تتطور من الناحية التقنية، إنهم يجلبون قيمة إضافية، وذلك أمر مثير للاهتمام. إنه تعاون إيجابي".

واختتم: "إنهم لا يحاولون التدخل في عملنا، ولا يتدخلون أيضاً في مسائل ملكية الأسهم. علاقتنا مثمرة جداً جداً حتى الآن".