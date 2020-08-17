هورنر: "فوارق ضئيلة للغاية" بين هاميلتون وفيرشتابن

تمكن هاميلتون سائق مرسيدس من توسيع فارق صدارته في بطولة السائقين إلى 37 نقطة بعد أن هيمن على كامل مجريات سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

لكن فيرشتابن تمكن من الوصول إلى منصة التتويج للمرة الخامسة على التوالي فاصلاً بين سيارتي مرسيدس، ليعبر خط النهاية ثانياً أمام فالتيري بوتاس.

وبدا الهولندي راضياً عن النتيجة، حيث صرح بعد السباق أنه لم يكن هناك ما يمكن القيام به أكثر من ذلك، نظراً لتفوق سيارة مرسيدس بالمقارنة مع ريد بُل.

ويعتبر فيرشتابن أحد أكثر السائقين تميزاً على صعيد الأداء هذا الموسم، وهو السائق الوحيد من خارج مرسيدس الذي أحرز الفوز بسباقٍ، حين أحرز المركز الأول في سباق جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد.

وحين سُئِل حيال المقارنة بين هاميلتون وفيرشتابن وفقاً لأدائهما الحالي، أشار هورنر إلى اعتقاده بأن هناك فوارق ضئيلة تفصل بين السائقين لناحية الأداء.

فقال ضمن مقابلة مع "سكاي سبورت اف1": "إنهما السائقان الأكثر تألقاً في الفورمولا واحد. هناك فوارق ضئيلة للغاية بينهما".

وأكمل: "ذلك أمر مثير للاهتمام، لأن ماكس بعمر 22 عاماً، ولويس بعمر 35 عاماً، إنهما ضمن مرحلتين مختلفتين من مسيرتيهما المهنيتين".

وتابع: "آمل أنه وبحلول السباقات المقبلة، أن نراهما يخوضان معارك متقاربة، لأنني أعتقد أن هذا ما يريده المتابعون".

واسترسل: "ذلك ما تحب أن تراه الفرق كذلك، وأعتقد أنه سيكون مفيداً للفورمولا واحد".

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد أشار قبل سباق برشلونة لاعتقاده بأن فيرشتابن قادر على المنافسة وربما الفوز كذلك على الحلبة.

لكن الهولندي لم يتمكن من مجاراة وتيرة هاميلتون لينهي السباق ثانياً بفارق 20 ثانية تقريباً خلف البريطاني.

من جهة أخرى، عبر هورنر عن سروره بنتيجة فيرشتابن الذي تمكن من تجاوز بوتاس خلال الانطلاقة.

فقال: "كانت تلك الحدود القصوى لما كان بوسعنا القيام به".

وأكمل: "لقد استخلص ماكس كامل قدرات السيارة. الفصل بين سيارتي مرسيدس اللتين تمتلكان وتيرة أسرع، لم يكن بوسعنا القيام بأكثر من ذلك".

واختتم: "أنا راضٍ عن طريقة قيادة ماكس، لقد قام الفريق بعمل مذهل كذلك. ثلاثةٌ من أسرع التوقفات أجريناها نحن. وذلك كله بفضل جهودهم".