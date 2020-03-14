هورنر: فكّرنا في "إغلاق تام" للبادوك من أجل إقامة سباق أستراليا

على إثر إصابة موظّف مكلارين بفيروس كورونا، قرّرت الحظيرة البريطانيّة الانسحاب من الجولة الافتتاحيّة في ملبورن.

وتسبّبت تلك الخطوة في محادثات متأخّرة ليلة الخميس بين الفرق التسعة المتبقية، والقائمين على الفورمولا واحد و"فيا" من أجل التباحث في الخطوات التالية.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تلك المحادثات، قال هورنر أنّه كان داعمًا للمضيّ قدمًا في الجائزة الكبرى لكن ضمن ظروفٍ معيّنة تضمّنت إغلاق الحدث بالكامل على أيّ أحدٍ خارج موظّفي الفورمولا واحد.

وقال البريطاني: "من الواضح أنّنا تباحثنا السيناريوهات المختلفة. كانت هناك فكرة إغلاق البادوك بالكامل واتّخاذ احتياطات إضافيّة".

وأضاف: "كانت سلطات الصحّة وفيا موافقتين على المواصلة، بالطبع إن كانت أغلب الفرق موافقة على ذلك. لكن للأسف لم يحدث ذلك".

وفشلت فكرة خوض تجارب الجمعة بشكلٍ طبيعي والحصول على فرصة لتقييم الوضع في الحصول على دعمٍ بالأغلبيّة، وهو ما دفع الفورمولا واحد إلى إلغاء السباق.

وأوضح هورنر أنّه كان داعمًا لمحاولة المضيّ قدمًا في عطلة نهاية الأسبوع، قائلًا أنّه كان من المحبط خروج الأمور عن تأثير فريقه.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّه من المحبط للغاية عدم التسابق. لكن علينا التفكير في صحّة طاقمنا وموظّفينا، وقرّرت فيا والمروّج في النهاية إلغاء الحدث. ذلك محبط".

من جانبه قال روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد، الذي كان منخرطًا في محادثات الفرق ويُعتقد بأنّه حبّذ المواصلة، أنّ الرياضة بُوغتت بمدى سرعة انتشار وباء كورونا.

وقال حيال ذلك للموقع الرسميّ للبطولة: "للفورمولا واحد وظيفة، وعلينا جعلها تعمل لذا نظرنا في الوضع بأكمله وعندما اتّخذنا قرار الذهاب فقد نظرنا في مختلف الجوانب المؤثّرة"

وأضاف: "ربّما ما فاجأ الجميع هو سرعة انتشار المشكلة. تفاقم الحالات الجديدة، خاصة في بلدان مثل إيطاليا، كان بمنحى شبه عموديّ. لم يتوقّع أيّ أحدٍ ذلك".

وأكمل: "تحدّثت إلى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عدّة مرّات في الأسابيع القليلة الماضي، تغيّر مزاجه في الأيّام الخمسة أو السبعة الأخيرة بناءً على ما كان يراه في إيطاليا. كنّا متفائلين بأنّنا سنجتاز الوضع، وأنّ الفورمولا واحد ستنطلق وسنحاول جلب بعض السعادة والارتياح في هذه الأوقات الصعبة".

وأكمل: "حالما ظهرت حالة إصابة، وحالما لم يتمكّن فريقٌ من التسابق بسبب ذلك، فمن الواضح أنّه كانت أمامنا مشكلة لمعالجتها".