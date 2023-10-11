هورنر: فرق الفورمولا واحد تنتظر "عرض ليبرتي ميديا" فيما يتعلق بفريق أندريتي

باتت خطط أندريتي أقرب للواقع أكثر من أي وقت مضى، حين تمت الموافقة على طلب انضمامه لشغل موقع الفريق 11 من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

ولم يتبقَ أمامه سوى الخطوة الأخيرة، ألا وهي التوصل لاتفاق تجاري مع مالكي الحقوق التجارية والفرق الحالية.

وشدد هورنر على أنه كان يتوجب على أندريتي اتباع أسلوب آودي نفسه، عبر شراء فريق موجود بالفعل، وليس الدخول بفريق إضافي.

وأن شريكه كاديلاك، القادر على تصنيع محركاته الخاصة، كان يجب أن يدخل بمحركه الخاص، بدلاً من منح اسمه لفريق يريد التزود بمحركات رينو.

جيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أرى هذه كمسألة خاصة بين ’فيا’ وليبرتي. ’فيا’ هي المشرّع، ليبرتي هي المروّج، بالتالي فهم يتحكمون بتمويل الرياضة".

وأكمل: "بالطبع، سينضم فريق آخر، كيف سيتم تمويل ذلك؟ أعتقد أن عليهم الخروج بعرض لنا حول ما يريدون القيام به".

وتابع: "أعتقد أن وجود مجموعة ’جينيرال موتورز’ في الفورمولا واحد، أمر إيجابي جداً. نحن نرى فورد قادمة في 2026، فورد في مواجهة ’جينيرال موتورز’ ستكون معركة مذهلة".

واسترسل: "أعتقد أن عليهم تصنيع محركهم الخاص، أعتقد أنه لو نظرنا لمقاربة آودي، الذين قاموا بالاستحواذ على فريق موجود، فلمَ يجب أن تكون المعاملة مختلفة للآخرين (أندريتي)؟".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب على ’فيا’ وليبرتي ميديا الخروج بعرض إيجابي لنا نحن الفرق البقية. لأنه لا يمكن تطبيق القانون على فريق وتطبيق قانون آخر على الآخرين".

وحين سُئِل حول المشكلة الأساسية، أشار هورنر إلى انخفاض قيمة العوائد المالية التي تُقسّم على الفرق، بسبب زيادة فريق إضافي.

فقال: "المال يجعل العالم يتحرك. هذه هي المسألة الأكثر حساسية لكل فريق. قيمة البطولة ستنخفض (بسبب الفريق الجديد) لأنك فجأة تنتقل من 10 فرق إلى 11".

وأردف: "منذ 6 سنوات، كان هناك 4 فرق على شفير الانسحاب. أعتقد أن الرياضة نجحت بقلب الطاولة وأعادت اكتشاف نفسها وذلك رائع. بالطبع باتت الفرق العشرة تشكل عصب هذه البطولة ولكل منها قيمة واضحة".

وتابع: "تلك الفرق تريد حماية قيمتها الاستثمارية. فقد استثمروا مليارات ومليارات الدولارات".

وأردف: "أعتقد أن الفرق تتساءل حيال المشهد برمّته من الناحيتين التجارية والتشغيلية".

من جهة أخرى، ألمح هورنر إلى أن بعض الحلبات قد لا تتمكن من التأقلم مع وجود فريق إضافي.

فقال: "لنواجه الواقع، أين سنضع تلك الفرق في حلبة مثل زاندفورت على سبيل المثال؟ أعتقد أن هناك بعض المشاكل التشغيلية تحتاج للحل".

واختتم: "أعتقد أنه آن الأوان لـ ’فيا’ وليبرتي ميديا، لمنحنا عرضاً كي نفكر فيه".