هورنر: عودة فيتيل إلى ريد بُل في 2021 أمر "مستبعد بشكل هائل"

أعلنت فيراري رحيل سائقها بطل العالم أربع مرات نهاية موسم 2020 الحالي، وذلك بعد فشل مفاوضات عقدٍ جديد.

وذلك ما مهد الطريق أمام كارلوس ساينز الابن للانضمام إلى الحصان الجامح في 2021 قادماً من مكلارين.

بينما أعلنت مكلارين بدورها ضمّ دانيال ريكاردو قادماً من رينو.

كل هذه التغييرات في سوق السائقين تركت فيتيل أمام مصير غير واضح بعد في الفئة الملكة، حيث بات اعتزاله أمراً وارداً بشكل كبير.

وأحرز فيتيل جميع ألقابه الأربعة مع ريد بُل ما بين موسمي 2010 - 2013، قبل أن ينتقل إلى فيراري، لكن علاقته ما زالت طيبة مع الفريق.

لكنّ هورنر لا يرى إمكانية منطقية لعودة الألماني الموسم المقبل، حيث كرر ما قاله هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات في أن الفريق راضٍ عن التشكيلة الحالية المكونة من ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون.

فقال في تصريح لقناة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه أمر مستبعد بشكل هائل".

وأكمل: "لدينا عقد طويل الأمد مع ماكس. كما أن أليكس يقوم بعمل جيد. لدينا ديناميكية جيدة ضمن صفوف الفريق".

وتابع: "التجربة تُثبت أن تواجد سائقَين بصفات قيادية معاً ضمن فريق واحد، يعني أن الأمور لن تسير بشكل جيد. لكن سيباستيان ما يزال سائقاً تنافسياً جداً".

وأردف: "لا أعتقد أنه بوسع فريقنا وضع سائقَين بصفات قيادية معاً ضمن تشكيلة واحدة".

واستكمل: "نحن مسرورون بتشكيلة سائقينا. أنا واثق أنه (فيتيل) يمتلك خيارات متعددة، لكنه قرر أن البقاء مع فيراري لم يعد يناسبه".

ويبدو أن خيارات فيتيل تتناقص مع الاقتراب من الموسم المقبل، إذ أن فكرة انتقاله ليجاور لويس هاميلتون ضمن صفوف فيراري مستبعدة بشكل كبير أيضاً.

وتمتلك رينو مقعداً شاغراً بعد انتقال ريكاردو إلى مكلارين، لكن المصنع الفرنسيّ صرح سابقاً أنه يفضل الاستعانة بخبرات سائقيه اليافعين.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن فيتيل قد يعتزل منافسات الفورمولا واحد، أجاب هورنر: "ذلك في نهاية المطاف قراره الخاصّ".

وأكمل: "إنه ما زال شاباً في بدايات الثلاثينات. إن اختار البقاء، فمن الواضح أنه سيكون تنافسياً بشكل كبير".

وتابع: "ذلك الأمر يعود له بشكل كامل، ولا أحد يعلم الجواب ما عدا سيباستيان".

واستكمل: "سواء اختار المواصلة أم لا، فقد حقق إنجازات هائلة خلال مسيرته في الفورمولا واحد".

واختتم: "فيما يتعلق بأبطال العالم، فإنه يعتبر من بين أكثر السائقين نجاحاً في التاريخ".