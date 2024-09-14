هورنر عن رحيل نيوي: مانشستر يونايتد لم يتوقف عن الفوز عندما غادر رونالدو
شبّه كريستيان هورنر رحيل أدريان نيوي عن صفوف ريد بُل بمغادرة كريستيانو رونالدو لفريق مانشستر يونايتد.
كريستيان هورنر يشبه رحيل أدريان نيوي عن ريد بُل برحيل رونالدو عن مانشستر
تحدث كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عن رحيل المصمم العبقري أدريان نيوي عن صفوف العلامة النمساوية، قائلًا بأن الهيكل القوي للفريق ونجاحه سيستمران ولن يتوقفا على أحد.
"علمنا أنه وإذا ما قرر أدريان الرحيل، فإنه علينا ضمان أن نتمكن من استلام الشارة والمواصلة" قال هورنر.
وأضاف: "الحافز الذي شعر به عندما قرر الانتقال إلى أستون مارتن كان واضحًا. ونتمنى له الأفضل وسنظل دومًا نتذكر بسعادة كبيرة الوقت الذي أمضيناه سويًا".
هذا وشبّه هورنر رحيل نيوي بمغادرة إريك كانتونا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
حيث قال: "الحياة تستمر. لدينا فريق رائع ولدينا عمق وقوة كبيرة. فريق مانشستر يونايتد لم يتوقف عن الفوز بعد رحيل إريك كانتونا. كل شيء يجب أن يستمر في التطور".
وعندما تم تذكيره بأن كانتونا اعتزل ولم يرحل عن الفريق، أعطى هورنر مثالًا لانتقال كريستيانو رونالدو من اليونايتد إلى ريال مدريد في 2009، قائلًا: "حسنًا، رونالدو إذا. لست خبيرًا في كرة القدم".
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