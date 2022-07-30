هورنر: "عمليّة مطوّلة" قبل قدرة صفقة بورشه على التقدّم

تدرس بورشه منذ فترة عودتها إلى الفورمولا واحد كمزوّد محرّكات منذ حضورها اجتماعات مع القائمين على البطولة خلال جائزة إيطاليا الكبرى 2017.

وجدّد الصانع الألماني اهتمامه العام الماضي بعد تجاوز تبعات فضيحة الانبعاثات.

ووفقًا لوثيقة أصدرها مجلس المنافسة المغربي هذا الأسبوع، فإنّ بورشه تتّجه لشراء حصّة 50 بالمئة من ريد بُل للتكنولوجيا.

وسيُمهّد ذلك الطريق أمام شركة وحدات الطاقة بدءًا من 2026، إلى جانب استثمار جزئي في فريق السباق.

وتُشير الوثيقة إلى أنّ موعد الإعلان عن الصفقة سيكون في 4 أغسطس، لكنّ هورنر مدير الفريق يعتقد بأنّ هناك "عمليّة مطوّلة" لا تزال تنتظر الصفقة، وذلك نتيجة تأخير "فيا" في الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لقوانين محرّكات 2026.

ويُعتقد بأنّ انضمام بورشه مبني على التخلي عن نظام "ام.جي.يو-اتش"، والتعويل أكثر على الوقود المستدام وتغييرات كبيرة تسمح لها بالتمتّع بتنافسيّة جيّدة منذ البداية.

وقال هورنر: "هناك بعض الأمور الأساسيّة التي يجب حلّها أوّلًا قبل تقدّم الأمور".

وأضاف: "ينصبّ التركيز الأساسي على القوانين التقنيّة والرياضيّة والماليّة النهائيّة. هل ستكون عادلة ومنصفة تجاه المنضمّين الجدد في مواجهة القدماء؟".

وأكمل: "هذه أحجية يجب حلّها. أعلم أنّ فيا تعمل بجهدٍ عليها، وآمل أن نرى النتائج في الأسابيع المقبلة".

وأردف: "حينها يُمكننا خوض المزيد من المحادثات مع الشباب في بورشه. أفترض بأنّها ستكون عمليّة مطوّلة نسبيًا".