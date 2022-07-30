هورنر: "عمليّة مطوّلة" قبل قدرة صفقة بورشه على التقدّم
قال كريستيان هورنر أنّ هناك عمليّة مطوّلة لا تزال ضروريّة قبل تقديم بورشه الضوء الأخضر لالتزامها لشراء حصّة 50 بالمئة نت فريق ريد بُل للفورمولا واحد.
تدرس بورشه منذ فترة عودتها إلى الفورمولا واحد كمزوّد محرّكات منذ حضورها اجتماعات مع القائمين على البطولة خلال جائزة إيطاليا الكبرى 2017.
وجدّد الصانع الألماني اهتمامه العام الماضي بعد تجاوز تبعات فضيحة الانبعاثات.
ووفقًا لوثيقة أصدرها مجلس المنافسة المغربي هذا الأسبوع، فإنّ بورشه تتّجه لشراء حصّة 50 بالمئة من ريد بُل للتكنولوجيا.
وسيُمهّد ذلك الطريق أمام شركة وحدات الطاقة بدءًا من 2026، إلى جانب استثمار جزئي في فريق السباق.
وتُشير الوثيقة إلى أنّ موعد الإعلان عن الصفقة سيكون في 4 أغسطس، لكنّ هورنر مدير الفريق يعتقد بأنّ هناك "عمليّة مطوّلة" لا تزال تنتظر الصفقة، وذلك نتيجة تأخير "فيا" في الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لقوانين محرّكات 2026.
ويُعتقد بأنّ انضمام بورشه مبني على التخلي عن نظام "ام.جي.يو-اتش"، والتعويل أكثر على الوقود المستدام وتغييرات كبيرة تسمح لها بالتمتّع بتنافسيّة جيّدة منذ البداية.
وقال هورنر: "هناك بعض الأمور الأساسيّة التي يجب حلّها أوّلًا قبل تقدّم الأمور".
وأضاف: "ينصبّ التركيز الأساسي على القوانين التقنيّة والرياضيّة والماليّة النهائيّة. هل ستكون عادلة ومنصفة تجاه المنضمّين الجدد في مواجهة القدماء؟".
وأكمل: "هذه أحجية يجب حلّها. أعلم أنّ فيا تعمل بجهدٍ عليها، وآمل أن نرى النتائج في الأسابيع المقبلة".
وأردف: "حينها يُمكننا خوض المزيد من المحادثات مع الشباب في بورشه. أفترض بأنّها ستكون عمليّة مطوّلة نسبيًا".
ساينز: "يوم اختبارات" الجمعة ساعد على التخلّص من شكوك فيراري في المجر
بياستري ولاوسون بصدد المشاركة في التجارب الحرة للفورمولا واحد بعد العطلة الصيفية
أحدث الأخبار
الفورمولا واحد تُجازف بأفكار أرضيّات "حمقاء" في ظلّ تواصل الجدل بشأن قوانين 2022
حذّر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من أنّ الفورمولا واحد تُجازف باتّباع الفرق لأفكار تصاميم أرضيّات "حمقاء" في 2023 في حال لم تتمكّن "فيا" من التوصّل إلى تغييرات قوانين مناسبة للعام المقبل.
وولف: مخاطر "الأذية الدماغية" إثبات على ضرورة تدخل "فيا" لحل مشكلة الارتدادات
يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أن التحذيرات في تقرير طبي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال مخاطر حصول أذية دماغية للسائقين جراء الارتدادات العنيفة، تثبت ضرورة إيجاد حلّ لها الموسم المقبل.
فيرشتابن: "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كـ "هواة" حيال حدود المسار
يعتقد ماكس فيرشتابن بأنّ مسؤولي "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كهواة حيال حدود المسار، وذلك بعد عودة الجدل بشأنها خلال تصفيات جائزة المجر الكبرى.
هاميلتون: حجز مرسيدس للصفّ الأوّل في تصفيات المجر كان ممكنًا قبل عطل نظام "دي آر اس"
كان لويس هاميلتون واثقًا من تحقيق مرسيدس للثنائيّة في تصفيات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد بعد تحوّل وتيرة الفريق إلى أن اصطدمت آماله بعطلٍ في نظام "دي آر اس".