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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

هورنر: على وولف أن يكون أكثر قلقًا مني بعد خسارة 220 من موظفيه لصالح لريد بُل

قال كريستيان هورنر أنه ليس قلقًا للغاية إزاء تفاوض أعضاء من فريقه ريد بُل مع فرق منافسة، وذلك بعد أن كشف بأن قسم المحركات لديه ضم 220 موظفًا من مرسيدس.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بزر على هامش جائزة ميامي الكبرى بأن عددًا من موظفي ريد يُل المحوريين، بما فيهم المدير الرياضي لفترة طويلة مع الفريق جوناثان وايتلي، قد خاضوا محادثات مع منافسي العلامة النمساوية.

حيث صرّح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأن فريقه قد لاحظ "زيادة في عدد السير الذاتية القادمة لفريقه"، مُشيرًا إلى أن أسطورة التصميم أدريان نيوي لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة التي ستسقط في أعقاب الصراع "المزلزل" بين الجانين النمساوي والتايلندي على رأس شركة مشروبات الطاقة.

لكن هورنر أكّد بأنه ليس قلقًا من الشائعات الدائرة حول بعض من كبار موظفيه، مُشيرًا إلى أن قسم المحركات لدى ريد بُل اقتنص أكثر من 200 موظف من قسم المحركات التابع لمرسيدس.

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فقال: "لست قلقًا على الإطلاق حيال عمق وقوة هيكل العمل لدينا. بالطبع ستكون هنالك تحركات دومًا بين الفرق. فلا أعلم عدد الموظفين الذين قمنا بضمهم نحن أو آربي من مكلارين هذا العام".

وأضاف: "لكننا قمنا بضم 220 موظفًا من قسم المحركات لدى مرسيدس ليعملوا في قسم محركاتنا".

وتابع: "لذلك عندما نتحدث عن خسارة الموظفين، فسأكون أكثر قلقًا حيال 220 موظفًا من ربما سيرة ذاتية أو اثنتين".

هذا ويرى هورنر أنه من "الحتمي" أن يُثير براون ووولف اللغط من خلال وسائل الإعلام.

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فقال: "أعتقد بأن ذلك أمر حتمي. فهما يتحدثات كثيرًا. لكنني لن أنساق وراء تلك الترهات. حيث سأكون مركزًا على مشاكل مرسيدس أكثر من توتو نفسه".

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