هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد

فشل بيريز في الوصول للقسم الثالث من التصفيات خلال ثلاث جولات على التوالي، بدأ ذلك منذ حادثته في تصفيات موناكو والتي أدت إلى خروجه خالي الوفاض من السباق.

وفي إسبانيا، تعافى من المركز 11 لينهي رابعاً، أما في كندا فتقدم من المركز 12 لينهي سادساً، في إشارة إلى أنه ربما لم يمتلك الوتيرة التي كان يتوقعها.

وقال هورنر: "أعتقد أنه بحاجة فقط إلى أسبوع جيد ليرفع ثقته".

وأكمل: "أعتقد أنه خاض ثلاث جولات صعبة، ثلاث تصفيات صعبة، وذلك وضعه في موقف صعب خلال السباقات. نحن نعلم قدرات تشيكو، وقد رأيناها منذ شهر أو اثنين بالفعل".

وأضاف: "أعتقد أنه بحاجة إلى جولة قوية ليرفع ثقته. ولا شك لدي في أنه سيعود".

بالمقابل، قلل هورنر من التكهنات التي تحوم حول مستقبل المكسيكي مع الفريق وأن مقعده مهدد.

فقال: "إنه يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين. إنه السائق الوحيد الذي فاز بسباقين بخلاف ماكس (فيرستابن) هذا الموسم!".

وأردف: "لذا، علينا تقديم الدعم له للخروج من هذه الفترة الصعبة. أنا واثق أنه سيجد أداءه المعهود مجدداً".

من جهته، يتفق بيريز بأن عليه حلّ مشاكله عبر النقاشات مع مهندسيه.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم، بالتأكيد عليّ العودة للعمل بجدّ، معاً مع الفريق من أجل ضمان إيجاد سبب ما يجري حالياً".

وأكمل: "هذا هو الواقع. أعتقد أنه يتوجب عليك التحلي بالقوة الذهنية. وأنا قويّ".

واختتم: "أعلم أنني سأتجاوز هذه المرحلة، هذه الفترة الصعبة، لأنني في موناكو ارتكبت خطأ وخضتُ جولة سيئة. لكنني أعتقد أنني بخلاف ذلك، امتلكت الوتيرة، ولولا هذا لكان الأمر مقلقاً بعض الشيء".