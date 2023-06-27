هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنه يتوجب على العلامة النمساوية مواصلة تقديم الدعم إلى سيرجيو بيريز، وسط تواصل معاناة المكسيكي من "فترة صعبة".
فشل بيريز في الوصول للقسم الثالث من التصفيات خلال ثلاث جولات على التوالي، بدأ ذلك منذ حادثته في تصفيات موناكو والتي أدت إلى خروجه خالي الوفاض من السباق.
وفي إسبانيا، تعافى من المركز 11 لينهي رابعاً، أما في كندا فتقدم من المركز 12 لينهي سادساً، في إشارة إلى أنه ربما لم يمتلك الوتيرة التي كان يتوقعها.
وقال هورنر: "أعتقد أنه بحاجة فقط إلى أسبوع جيد ليرفع ثقته".
وأكمل: "أعتقد أنه خاض ثلاث جولات صعبة، ثلاث تصفيات صعبة، وذلك وضعه في موقف صعب خلال السباقات. نحن نعلم قدرات تشيكو، وقد رأيناها منذ شهر أو اثنين بالفعل".
وأضاف: "أعتقد أنه بحاجة إلى جولة قوية ليرفع ثقته. ولا شك لدي في أنه سيعود".
بالمقابل، قلل هورنر من التكهنات التي تحوم حول مستقبل المكسيكي مع الفريق وأن مقعده مهدد.
فقال: "إنه يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين. إنه السائق الوحيد الذي فاز بسباقين بخلاف ماكس (فيرستابن) هذا الموسم!".
وأردف: "لذا، علينا تقديم الدعم له للخروج من هذه الفترة الصعبة. أنا واثق أنه سيجد أداءه المعهود مجدداً".
من جهته، يتفق بيريز بأن عليه حلّ مشاكله عبر النقاشات مع مهندسيه.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم، بالتأكيد عليّ العودة للعمل بجدّ، معاً مع الفريق من أجل ضمان إيجاد سبب ما يجري حالياً".
وأكمل: "هذا هو الواقع. أعتقد أنه يتوجب عليك التحلي بالقوة الذهنية. وأنا قويّ".
واختتم: "أعلم أنني سأتجاوز هذه المرحلة، هذه الفترة الصعبة، لأنني في موناكو ارتكبت خطأ وخضتُ جولة سيئة. لكنني أعتقد أنني بخلاف ذلك، امتلكت الوتيرة، ولولا هذا لكان الأمر مقلقاً بعض الشيء".
باتون يُتوِّج فيرستابن باللقب وسط "عدم ثبات" أداء بيريز
باتون يُتوِّج فيرستابن باللقب وسط "عدم ثبات" أداء بيريز باتون يُتوِّج فيرستابن باللقب وسط "عدم ثبات" أداء بيريز
بيريز يعترف بأنه "لم يمتلك الوتيرة" في سباق كندا
بيريز يعترف بأنه "لم يمتلك الوتيرة" في سباق كندا بيريز يعترف بأنه "لم يمتلك الوتيرة" في سباق كندا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"
ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا" ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"
هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد
هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟ تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"
ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا" ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"
هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد
هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد
فيراري: لوكلير تقبّل خطأه في انتقاده لاستراتيجيات فيراري
فيراري: لوكلير تقبّل خطأه في انتقاده لاستراتيجيات فيراري فيراري: لوكلير تقبّل خطأه في انتقاده لاستراتيجيات فيراري
دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل
دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.