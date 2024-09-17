هورنر: على ريد بُل "الهجوم" الآن بعد خسارتها النقاط

أصرّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على أنّ على أبطال العالم "الهجوم" الآن بعد فقدان الصدارة لصالح مكلارين.

جاء فوز أوسكار بياستري بجائزة أذربيجان الكبرى، إلى جانب مركز لاندو نوريس الرابع، بالتوازي مع حادث سيرجيو بيريز المتأخّر مع كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري وعطلة نهاية أسبوع ماكس فيرستابن الضعيفة ليؤدي إلى تراجع ريد بُل من صدارة الترتيب العام للمرّة الأولى منذ جائزة ميامي الكبرى 2022.

كما قلّص نوريس الفارق مع فيرستابن في بطولة السائقين، بالرغم من أنّه فعل ذلك بثلاث نقاطٍ فقط، ليزيد من المكاسب التي حقّقها في هولندا وإيطاليا، حيث تُواجه ريد بُل حاجة كبيرة لقلب أدائها بعد معاناتها في ثلاث جولات متتالية.

وأشار هورنر إلى الحدّ من الضرر، حيث قال: "لو نظرنا إلى الوضع قبل عطلة نهاية الأسبوع، وبناءً على موقعنا في مونزا، وما حقّقه، فقد كسب ثلاث نقاط؟".

لكنّه واصل قائلًا: "ذلك محبط، خاصة بعد موقع تأهّل لاندو، أنّنا لم نتغلّب عليه، لكن لحسن الحظّ لم يُحقّق الكثير من النقاط. لكن علينا البناء على ما تعلّمناه بالفعل، وهناك الكثير من السباقات المتبقية".

وأردف: "تلقينا ضربة موجعة في بطولة الصانعين اليوم، لكنّ الفارق بيننا 20 نقطة الآن، لذا علينا الهجوم. لا تزال أمامنا سبعة سباقات، وسباقان قصيران. هناك الكثير من النقاط المتاحة على حلبات مختلفة، لذا لم تنتهِ المعركة".

وجاء عدم تناغم فيرستابن مع سيارة "آر.بي20" ليتّضح أكثر عبر تفوّق بيريز عليه في التصفيات للمرّة الأولى منذ جائزة ميامي الكبرى العام الماضي.

وأظهر المكسيكي أفضل أداء له هذا الموسم ليُنافس بياستري وشارل لوكلير، لكن عندما انضمّ ساينز إلى المعركة فقد وقعت الحادثة التي بدّدت نتيجته القويّة.

وقال هورنر حول سباق بيريز: "ذلك محبط، لأنّ تشيكو كان يجب أن يصعد إلى منصّة التتويج في المركز الثالث على الأقل، وعلى الأرجح الثاني".

وأكمل: "أعتقد بأنّه كان بوسعه الفوز بذلك السباق، لولا ما حدث... خسر الكثير من الوقت خلف أليكسندر ألبون في البداية ومن ثمّ خلف لاندو عندما كان على إطارات جديدة وكان أوسكار لا يزال على إطارات قديمة".