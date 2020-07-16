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هورنر: على ريد بُل "التعامل بصبر" مع ألبون

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هورنر: على ريد بُل "التعامل بصبر" مع ألبون
16-07-2020

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه يتوجب على العلامة النمساوية التعامل "بصبر" مع أليكسندر ألبون، وأن تستعد "لدعمه" إن احتاج إلى ذلك.

من الواضح أن الضغط مسلطٌ على كاهل ألبون لتقديم أداء جيد في مواجهة زميله ماكس فيرشتابن، وبالرغم من تحقيقه المركز الرابع في سباق ستيريا، لكنه لم يتمكن من مجاراة وتيرة الهولندي طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وانسحب فيرشتابن مبكراً من أول سباق في النمسا، بينما انسحب ألبون لاحقاً بعد حادثةٍ مع لويس هاميلتون.

ويعي هورنر أنه ليس من السهل على ألبون التأقلم مع فريق ريد بُل بسرعة كبيرة، لكنه أصرّ على أنه يقدم أداءً جيداً بالنظر إلى خبرته.

فقال: "ما زال أليكس يافعاً للغاية. ما أعنيه أنه ما زال في سباقه الـ 11 معنا. وأعتقد أن حقيقة منافسته لسائق مثل لويس هاميلتون، لهو أمر رائع. لويس لم يكن يتوقع أن ينافسه حينها".

وأكمل: "هناك ضغط إضافي على كاهله من مجاورة ماكس، وأعتقد أنه يتعامل معه بشكل رائع للغاية. إنه سائق ذكي ويفكّر بشكل جيد في طريقة خوض السباقات".

وتابع: "إنه يعمل على ذلك، وعلينا التحلي بالصبر في التعامل معه، وسندعمه ونضمن تقديم الدعم له".

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بالمقابل، كان هورنر قد كشف سابقاً أن معاناة ألبون في القسم الأول من سباق ستيريا تفاقمت مع مشكلة في الإطارات.

حيث قال: "خلال قسمه الأول على إطارات ’سوفت’، كنا قلقين حيال إمكانية تحبحب الإطار الأمامي الأيمن. لذا كان عليه خفض وتيرته ليضمن الوصول إلى منصة الصيانة وفق الاستراتيجية الموضوعة مسبقاً".

وأكمل: "بهذه الطريقة تخلى عن وتيرته مقارنة بالسيارات أمامه، لكن حالما انتقل إلى إطارات ’ميديوم’، عاد إلى وتيرته المعهودة".

من جهة أخرى، كرر هورنر ثقته بتشكيلة السائقين الحالية مشيراً لعدم وجود مكان لضم سيباستيان فيتيل في 2021، موضحاً أن ذلك قد يؤثر على تناغم الفريق.

فقال: "لم نكن نتوقع أن يصبح سيباستيان من دون عقد بهذه السرعة. سيكون من المستحيل بالنسبة لنا ضمه بهذه السرعة. من الواضح أن خياراته محدودة للموسم المقبل".

وأكمل: "بالطبع سنبقي على التواصل معه إذ تجمعنا به علاقة جيدة وقد حققنا الكثير معاً، لكن في بعض الأحيان عليك ألا تنظر إلى الخلف بل فقط إلى الأمام".

وأردف: "كما قلت، نحن ملتزمون بتشكيلتنا. ماكس رأس الحربة وأليكس ما زال يافعاً، وهو يتقدم، والعلاقة بينهما جيدة جداً. وأعتقد أن ضم سيباستيان حالياً سيؤثر على التناغم الموجود".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان توافر فيتيل قد تسبب بالمزيد من الضغط على كاهله، أجاب ألبون: "كلا في الحقيقة".

وأكمل: "عليك تقديم كل ما بوسعك، وليس هناك مطالب إضافية عدا ذلك".

واختتم: "إنها مسألة شخصية، تحمل الضغوط. العمل عملي، وأنا من يقوم به، ما يعني عدم وجود أي ضغط إضافي على الإطلاق".

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