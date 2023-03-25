هورنر: على ريد بُل "استغلال الفرصة" قبل أن تلحقها الفرق الأخرى
أبدى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حذره من ضرورة "استغلال الفرصة" قبل أن تلحق الفرق الأخرى بالعلامة النمساوية في الفورمولا واحد.
بدأت ريد بُل موسم 2023 بهيمنة واضحة، حيث حققت الثنائية في أول سباقين حتى الآن.
لكن، يتوقع هورنر أن الفرق الأخرى ستحقق المزيد من التقدم، مشدداً على ضرورة استغلال ريد بُل لأفضليتها المبكرة حالياً.
فقال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "ما زلنا في مرحلة مبكرة الموسم. لدينا روزنامة من 23 سباقاً، لم نكمل سوى سباقي البحرين والسعودية".
وأكمل: "أنا واثق أن المعارك ستكون مشتعلة في أستراليا. لكننا متفائلون بالأداء الذي يمكننا استخلاصه من السيارة".
وأردف: "ما زالت القوانين حديثة العهد نسبياً. وما زلنا في العام الثاني. لذا أتوقع الكثير من التغيرات على مدار الموسم، وستلحق الفرق الأخرى بنا".
واسترسل: "نحتاج لاستغلال هذه الفرصة المبكرة الحالية طالما نمتلك سيارة تنافسية ونواصل الضغط لبقية الموسم".
بالمقابل، شدد هورنر على ضرورة تقديم ريد بُل لبداية قوية للموسم قبل أن تبدأ تأثيرات قانون سقف النفقات.
لأن القانون يصعّب من مهمة تغيير تصميم السيارة إن لم يكن تنافسياً بما يكفي.
حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تأثير عقوبة خفض مدة العمل في نفق الهواء: "كان من المهم بالنسبة لنا بدء الموسم بشكل تنافسي".
وأكمل: "بالتالي لم يكن بوسعنا تفويت أهدافنا، لأنك لن تستطيع الخروج من أي مأزق بوجود مثل تلك العقوبة. قام الفريق بعمل رائع وقدمت السيارة أفضل بداية موسم خضناها حتى الآن".
واختتم: "لم نكمل سوى سباقين، لكننا حققنا الثنائية وجمعنا العدد الأقصى من النقاط، لا أعتقد أننا كنا نحلم بذلك قبل بداية الموسم".
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