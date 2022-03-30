هورنر: على الفورمولا واحد النظر في خطوط "دي ار اس" بعد لعبة "القط والفأر" في السعودية

خاض ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل وشارل لوكلير سائق فيراري معركة شرسة للفوز بالسباق، كانت الكلمة الأخيرة للهولندي الذي اجتاز العلم المرقط أمام غريمه.

ومع إدراكه بأهمية "دي ار اس" على مسار حلبة جدة، كان لوكلير يرفع قدمه مبكراً عن دواسة الوقود قبل المنعطف الأخير كي يحصل على أفضلية "دي ار اس" مع الوصول إلى مقطع البداية-النهاية، ما يسمح له بالتجاوز مجدداً لاستعادة الصدارة.

وسرعان ما لاحظ فيرشتابن تكتيكات أصيل موناكو في محاولته التالية، لذا قام بقفل إطاراته لمحاولة البقاء خلف سائق فيراري في المنعطف الأخير، حيث كان كلا السائقان يحاولان تفادي المركز الأول.

ومع بقاء أربع لفات حتى النهاية، قام فيرشتابن بتجاوز لوكلير للفوز بالسباق بعد ما وصفه بـ "التكتيكات الذكية"، بينما اعترف لوكلير بأنه كان يرفع قدمه قليلاً عن دواسة الوقود "للسماح لـ ماكس بتجاوزي كي أحصل على ’دي ار اس’".

وتابع: "لقد عملت هذه الخطة مرة، ومن ثم في المرة الثانية، فهم المسألة لذا قام بالكبح مبكراً جداً، لكنني أعتقد أنها كانت ممتعة".

وبينما أثارت معركتهما المتابعين - إضافة إلى أنهما لم يجدا فيها أية مشكلة، لكن التساؤلات ظهرت حيال تفادي السائقين تجاوز بعضهما البعض وإن كان ذلك ما ترغب به الفورمولا واحد حقاً.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت ألاعيب "دي ار اس" قد باتت سخيفة بعض الشيء، أشار هورنر إلى أنه يتوجب على البطولة النظر في خطوط استعمال "دي ار اس" لتفادي ألعاب "القط والفأر".

فقال: "فعالية ’دي ار اس’ كبيرة للغاية ويمكننا رؤية لعبة ’القط والفأر’ بين السائقين، حيث يتعمدون الكبح إلى نقطة من ثم يتسارعون ضمن المنعطف".

وأكمل: "أعتقد أنه ربما يجب علينا النظر في مواضع تفعيل ’دي ار اس’ للمستقبل. نريد بالتأكيد تفادي مثل هذه المواقف".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل وشارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

ويرى هورنر أنّ معارك سباق جدة أكدت أن قوانين 2022 قد أصابت هدفها، بالرغم من أن بعض السائقين أشاروا لاستحالة إكمال التجاوزات من دون ’دي ار اس’.

فقال: "أعتقد أنه أمر مشجع حقاً مع هذه القوانين الجديدة، فقد رأينا شارل وماكس يتجاوزان بعضهما البعض خلال السباقين الأخيرين ما يقارب عشر مرات وهذا ما لم نكن نراه سابقاً".

واختتم: "لقد كانت منافسات رائعة، سباق رائع آخر بين الفريقين".