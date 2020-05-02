هورنر: على الفورمولا واحد التفكير بخيار "شراء السيارات" على المدى القصير

ضمن مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن سلسلة #thinkingforward للقاءات مع قادة رياضة السيارات، كرر هورنر اعتقاده بضرورة اعتماد حلول جذرية لسباقات الجائزة الكبرى للخروج من الأزمة الحالية بأفضل شكل ممكن.

حيث يرى أن إحدى الأفكار العملية التي تجب دراستها أو اعتبارها أحد الحلول للمدى القريب، تتمثل في منح الفرصة أمام الفرق الصغيرة لشراء سيارات الموسم الماضي من فرق الصدارة.

وستسمح مثل هذه المقاربة للفرق بتقليص نفقات البحث والتطوير التي تعتبر وجهة الإنفاق الأكبر للفورمولا واحد، ماسيمنح للفرق كذلك الوقت لإعادة الهيكلة والعودة لاحقاً إلى مرتبة المصنّع الكامل.

حيث قال: "الآن هو الوقت الملائم للتصرف بجرأة. الآن هو وقت التغيير. يمكننا تعديل بعض الأمور، لكنني أعتقد أننا يجب أن نتخذ قرارات جريئة بالكامل إن صح التعبير".

وأكمل: "لو كنا ندير فريقاً أصغر، فإن الطريقة الأسرع لدخول المنافسة بأقل التكاليف تتمحور حول محاولة تقليد وفهم سيارة الفريق الأكبر الذي تأخذ منه المعدات، وهذا ما يحصل في حالات كثيرة".

وأردف: "إذاً، لم لا نسمح ببيع السيارة كاملة، مثلاً تلك التي أنهينا بها الموسم في أبوظبي. دعونا نمنحهم (الفرق الأصغر) تلك الفرصة".

وتابع: "يمكنهم حينها العمل كفريق تسابقي، ولن يضطروا لتشغيل منشآت البحث والتطوير على الإطلاق. إنها الطريقة الأسرع لدخول المنافسة، والأقل تكلفة كذلك. يمكنهم حينها العمل كفريق تسابقي مع منتج (سيارة) جيدة للغاية".

وأردف: "علاوة على ذلك، في حال عملوا بشكل جيد فبوسعهم الفوز بالسباقات. لقد أثبتنا ذلك مع تورو روسو وسيباستيان فيتيل عندما كنا نزودهم بسيارة زبائن في 2008".

واسترسل: "هذه الصيغة تعمل جيداً ضمن فئات سباقات أخرى، مثل ’موتو جي بي’. لذا، إن كان بوسعك شراء مرسيدس، فيراري أو ريد بُل بعد أبوظبي، لمَ لا؟".

أغلب مجريات النقاشات الحالية تتمحور حول خفض سقف النفقات في الفورمولا واحد ضمن معركة بين الفرق الكبيرة والصغيرة التي تسعى لخفضه إلى 100 مليون دولار أمريكي، بينما أشارت فيراري بوضوح إلى أنها ترغب بسقف يبلغ 150 مليوناً.

ويرى هورنر أن قوانين أخرى، مثل تجميد عمليات التطوير، تستحق التركيز الأكبر نظراً لأهميتها الكبيرة كذلك.

فقال: "أهتم كثيراً بمسألة توفير الأموال وتحديد سقف للنفقات أمر منطقي، لكن لا يمكنك وضع حدّ بهذه البساطة، بل يجب دراسة النواحي التي تكلف الكثير من الأموال".

بالمقابل، توجه هورنر بنداء إلى زملائه مدراء الفرق الأخرى، كي يتحلوا بروح أكثر انفتاحاً والثقة بشخصيات الفورمولا واحد الأكثر خبرة - مثل روس برون المدير الإداري وجان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" - في عملهم.

فقال: "لا شيء كان ليحضرنا في مواجهة مثل هذه الأزمة. ولا بد من التحلي بالمنطق والخبرة لتجاوزها".

وأكمل: "هناك بعض مدراء الفرق الذين لم يخوضوا مثل هذه التجارب من قبل، وأعتقد أنه من المهم لهذه الرياضة الاستفادة من خبرات أشخاص مثل روس برون على سبيل المثال، الذي شهد أزمة خاصة به مع فريق ’برون جي بي’ وهوندا وغيرها".

واختتم: "أعتقد أن الخبرات الحياتية هامة للغاية. الأمر نفسه ينطبق على جان تود، وأعتقد أنه علينا الاستفادة من تلك الخبرات".