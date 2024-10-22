هورنر: عقوبة نوريس "الحاسمة" كانت مسألة "قاطعة"

دعم كريستيان هورنر مدير فريق ريدبُل مراقبي سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى حيال العقوبة التي وجّهوها إلى لاندو نوريس سائق مكلارين بعد معركته مع ماكس فيرستابن، واصفًا المسألة بـ "القاطعة".

كان نوريس بصدد منافسة فيرستابن على آخر مراكز منصّة التتويج في أوستن عندما أقدم على مجاولة تجاوزٍ من الخطّ الخارجي للمنعطف الـ 12، ودافع فيرستابن بشراسة ما أدّى إلى خروج السيارتين عن المسار، وأبقى حينها سائق مكلارين على المركز.

وتوقّعت مكلارين أن يكون فيرستابن الخاسر في التحقيق لإجباره نوريس على الخروج عن المسار عند دفاعه، بشكلٍ مشابهٍ لما حدث مع جورج راسل سائق مرسيدس مع فالتيري بوتاس سائق ساوبر في بداية السباق.

لكنّ المراقبين قرّروا توجيه عقوبة لنوريس لخروجه عن المسار وكسبه أفضليّة.

وشجبت الحظيرة البريطانيّة القرار الذي قلب مركزيهما في الترتيب النهائيّ وسمح لفيرستابن برفع أفضليّته في الترتيب العام على 57 نقطة، كما وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس عمليّة صنع القرار بـ "المتحيّزة".

لكنّ هورنر أصرّ على أنّ القرار كان صائبًا، قائلًا: "التسابق بينهما كان تنافسيًا ومشاهدته كانت رائعة، جميع السائقين يعلمون القوانين بدقّة".

وأردف: "يتباحثون هذه المسائل والمنعطفات في اجتماعاتهم مع مختلف المراقبين ومدراء السباق".

وأكمل: "حدث التجاوز خارج المسار. كنّا على الجانب المتلقي لذلك في الحقيقة هنا في مواجهة كيمي في 2018. لذا كان ذلك القرار واضحًا جدًا بالنسبة لنا أنّ التجاوز حدث خارج المسار، لذا كان بوسعه إرجاع المركز. لكنّه اختار عدم فعل ذلك وبالتالي تلقى عقوبة. لذا بالنسبة لنا كان ذلك السيناريو قاطعًا".

وفي ما يتعلّق بضعف تناسق قرارات المراقبين على مدار عطلة نهاية الأسبوع، وتحديدًا في ما يتعلّق بعقوبتي راسل ويوكي تسونودا، قال هورنر: "أعتقد بأنّ الأمر مختلفٌ جدًا بالنسبة للمراقبين وكلّ حالة مختلفة، لذا عليكم النظر إلى كلّ واقعة بشكلٍ فردي".

وأكمل: "عندما تكون على الجانب المتلقي فذلك ليس بالأمر الرائع. ومثلما قلت فقد كنا على الجانب المتلقي في العديد من المرّات، ليس فقط على هذه الحلبة، بل على حلبات أخرى. لذا يعلمون جميعًا ما هو على المحك".