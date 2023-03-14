هورنر: عقوبة نفق الهواء ساعدتنا على "رفع تركيزنا"

تمت معاقبة العلامة النمساوية بخفض مقداره 10 بالمئة من وقت العمل على نفق الهواء وعمليات ديناميكا الموائع الحسابية "سي اف دي"، وذلك بعد خرق سقف النفقات لموسم 2021.

لكن هورنر أشار إلى الجانب الإيجابي من المسألة، ألا وهو تعزيز تركيز الفريق بأكمله لمحاولة تعويض ذلك عبر رفع الكفاءة.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تأثير تلك العقوبة: "أعتقد أنها عززت تركيز كامل أفراد الفريق، وزادت من الكفاءة".

وأكمل: "خسرنا وقتاً في نفق الهواء، لكننا كسبنا المزيد من الدافع والحافز".

وبينما يبدو أن خسارة أداء ريد بُل نتيجة العقوبة ضئيلة، لكن هورنر ما زال يرى إمكانية عواقب أكبر على المدى الطويل.

فقال: "ذلك أمر علينا النظر إليه في إطار 12 شهراً، لأنه لن يؤثر على سيارة هذا العام فقط، بل على سيارة العام المقبل".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر الإيجابي الحقيقي هو عدم وجود مشكلة أساسية في السيارة تستهلك مواردنا".

وأردف: "من الضروري لنا التأقلم مع تلك العقوبة. ما قام به الفريق رائع للغاية في ذلك".

واختتم: "ما زالت أمامنا ثمانية أو تسعة أشهر. ما يعني ضرورة التركيز والكفاءة في عملية التطوير، وبالطبع لسيارة العام المقبل أيضاً".