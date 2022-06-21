هورنر: "عامل مسرحي" في اجتماع مدراء الفرق مع تصوير نتفلكس

عقد ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد اجتماع السبت التقليدي مع مدراء الفرق في مونتريال، حيث وقعت بعض المناوشات بينهم حول الارتدادات على خلفيّة التوجيه التقنيّ الجديد.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ سلوك المدراء الآخرين في ظلّ جدل الارتدادات كان "مُخادعًا ويُرثى له"، وأنّهم يلعبون ألاعيب سياسيّة مُشدّدًا على مخاوف السلامة في المسألة.

وكانت الفرق المنافسة لمرسيدس أقلّ صخبًا بشأن التدخّل المحتمل لـ "فيا"، خاصة ريد بُل التي لم تُعانِ كثيرًا من ظاهرة الارتدادات هذا العام.

ومع انتقال المحادثات في الاجتماع إلى مسألة الارتدادات، أُشير إلى وولف إلى أنّ بعض الفرق الأخرى – خاصة فيراري وألبين – شعرت بأنّ التوجيه التقني يُمثّل خرقًا للقوانين وأنّ استخدام فريقه لسلك معدنيٍ ثانٍ في أرضيّته غير قانوني.

ويُتفهّم بأنّ هورنر قال حينها لوولف أنّ مشاكل ارتدادات مرسيدس تكمن في المفهوم التصميمي لسيارتها، عوضًا عن القوانين نفسها، وأنّ الأمر يعود إلى الصانع الألماني نفسه لحلّ مشاكله.

وكان هذا الاجتماع الأوّل بين مدراء الفرق الذي تحضره كاميرات نتفلكس ضمن تصويرها للموسم الخامس من سلسلة قد للنجاة في ظلّ تصويرها لوولف في عطلة نهاية أسبوع كندا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان من الجيّد تصوير نتفلكس لاجتماعٍ مغلق هكذا، أجاب هورنر: "أعتقد بأنّه كان هناك عامل مسرحيٌ في ذلك الاجتماع".

وأضاف ساخرًا: "ربّما مع صدور فيلم لويس الجديد، فإنّهم يستعينون به (وولف) فيه".

من جانبه قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أنّ الاجتماع ثبت أنّه "عاطفي بعض الشيء بالنسبة للبعض" في ظلّ تنامي التوتّر خلال النقاش.

وكانت مرسيدس قد أضافت سلكًا معدنيًا ثانيًا على سيارتها "دبليو13" للمساعدة على الحدّ من الارتدادات في تجارب الجمعة على خلفيّة التوجيه التقنيّ الصادر عن "فيا"، قبل أن تقوم بنزعه قبيل التجارب الثالثة.

وشكّكت بعض الفرق الأخرى في مدى تماشي ذلك مع القوانين، وهو ما وضع مرسيدس في مواجهة احتجاج.

كما كانت هناك بعض المخاوف من قبل الفرق حيال توقيت تقديم ذلك السلك على السيارة، بالنظر إلى أنّ "فيا" أرسلت التوجيه التقنيّ فقط أثناء سفر الأطقم إلى مونتريال.

وشعر هورنر أنّ مشكلة الارتدادات دائمًا ما كانت لتبلغ ذروتها في أذربيجان وكندا، لكنّها "لم تبدُ مشكلة في السباق".

وقال: "هناك إجراء لتقديم هذه الأشياء. أعتقد بأنّ ما كان محبطًا هو السلك المعدني الثاني، لأنّه كان يجب تباحثه في المنتدى التقني. وكان ذلك متحيّزًا لحلّ مشكلة فريقٍ واحد، وهو كان الفريق الوحيد الذي وصل إلى هنا مع السلك الإضافيّ حتّى قبل التوجيه التقنيّ".

واختتم بالقول: "يُمكنكم استنتاج الأمور بناءً على ذلك".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت