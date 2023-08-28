هورنر ضغط على ريد بُل لإدخال فيرستابن أولاً قبل رفع العلم الأحمر في سباق هولندا

شهدت السباق هطول الأمطار مرتين، في المرة الثانية رُفع العلم الأحمر بعد حادثة جو غوانيو سائق ألفا روميو بسبب المياه على المسار.

حيث لم يكن فيرستابن مقتنعاً في البداية بالدخول للانتقال إلى إطارات انترميديت، لكن سُمع مهندس سباقه جيانبيرو لامبيازي وهو يحثّه على الدخول حيث كانت حالة المسار تزداد سوءاً وبسرعة.

وبعد ذلك، كشف هورنر بأنه طالب بذلك بهدف عدم المخاطرة بحظوظ سائقه.

فقال: "لم نكن واثقين تماماً مما سيحصل لناحية الظروف الجوية؛ هل كانت الأمطار متفرقة أم ستزداد غزارة؟".

وأكمل: "في النهاية، كنت أصرخ على مهندس السباق: ’دعه يدخل’".

بالمقابل، أكد هورنر أن فريقه قدم الاستراتيجية المثالية بينما أخطأت فريق مثل مرسيدس، مكلارين وويليامز بالاستراتيجية المناسبة، مؤكداً أن جزءاً من ذلك يعود للحظ وجزء آخر لإدارة المخاطر.

فقال: "أعتقد أنها مزيج من اثنين. هناك الكثير من الأمور التي قد تسوء بسرعة".

وأكمل: "رأينا قرارات خلال السباق تتسبب بخسارة مراكز للسيارات. لكننا أكملنا 8 وقفات صيانة اليوم وقد نجح الفريق بإكمالها جميعاً ببراعة ما عدا تلك التي تلقى خلالها تشيكو عقوبة 5 ثوانٍ. لقد كان أداء مذهلاً للفريق".

وخلال فترة الأمطار الأولى بعد الانطلاقة، كان سيرجيو بيريز قد دخل لتبديل إطاراته قبل فيرستابن الذي بقي لفترة أطول على المسار حيث خسر لاحقاً صدارة الصدارة لفترة مؤقتة لصالح المكسيكي.

"السيارة الأولى كانت المتصدر، ومن الصعب جداً اتخاذ ذلك القرار حين تكون في المقدمة" قال هورنر شارحاً التردد في إدخال فيرستابن بعد اللفة الأولى.

وأكمل: "كان قرار سيرجيو أنه يريد الدخول وذلك ما صب لمصلحته، وكان أول الداخلين من سائقي المقدمة للانتقال إلى انترميديت. ماكس دخل لاحقاً في اللفة التالية".

وأردف: "كان هناك جدل إن كانت الأمطار ستستمر أم لا، لكنه دخل وخرج وبدأ شق طريقه بشكل رائع".

لكن الأدوار انقلبت حين دخل فيرستابن قبل بيريز وانتقل إلى إطارات ملساء بعد 10 لفات، وهو قرار حيّر المكسيكي حينها.

وأوضح هورنر أنه تم اتخاذ القرار لأنه وبينما كان بيريز في المقدمة، كان مركز فيرستابن معرضاً للخطر إزاء إمكانية دخول فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن قبله (أندركت)، وغيره.

فقال: "كان أمام تشيكو هدف توسيع الفارق، لكن ويترة ماكس كانت قوية لدرجة أعتقد أنه كسب 7 ثوانٍ خلال 3 لفات فقط، لقد كان سريعاً جداً، جداً".

وأكمل: "من ثم وصلنا لمرحلة حرجة، وبوجود ألونسو وكذلك بيير غاسلي على ما أعتقد. تم اتخاذ القرار وإدخاله للمنصة".

وأردف: "كان بوسعنا رؤية ألبون وهو يقود بسرعة على الإطارات الملساء. ولو أدخلنا تشيكو قبل ماكس، حينها كانا ليتفوقا كلاهما على ماكس، وكنا لنخرج بنتيجة 1 - 4 بدلاً من تحقيق الثنائية".

واختتم: "لذا قمنا بإدخال ماكس أولاً، مع مخاطرة إمكانية تقدمه على تشيكو (أندركت)، لكننا انتهينا بتحقيق الثنائية، لذا كان ذلك قراراً بديهياً دون حاجة للتفكير".

كريستيان هورنر وهيلموت ماركو تصوير: صور موتورسبورت