هورنر: صراحة فيرستابن حيال جولة لاس فيغاس "أضافت نكهة جديدة"
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن تصريحات سائقه ماكس فيرستابن وآراءه حول جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا واحد أضافت "نكهة جديدة"، كما أثنى على قبوله بارتداء بزّة سباق مستوحاة من أزياء إلفيس بريسلي.
كان فيرستابن من أقوى الأصوات المنتقدة لتركيز الفورمولا واحد على الاستعراض، حيث أشار إلى أن الحلبة تفتقد للشغف الموجود في الحلبات الكلاسيكية.
وتفاعل المتابعون عبر قنوات التواصل الاجتماعي مع تصريحات الهولندي، وليس فقط متابعيه بل متابعي سائقين آخرين مثل لويس هاميلتون وغيرهم.
ورغم أن فيرستابن لم يكن مرتاحاً للفعاليات الاستعراضية على الحلبة والتي طُلب من السائقين تلبيتها، لكنه قبل ارتداء بزة سباق مستوحاة من أزياء النجم الأسطوري الأمريكي إلفيس بريسلي، وهذا ما أثنى عليه هورنر.
فقال: "استمتع ماكس بالسباق لأن هذا ما يحبه، وهذا ما جاء لأجله".
وأكمل: "حقيقة أنه فاز بالسباق مرتدياً بزة إلفيس بريسلي، وهو يغني ’فيفا لاس فيغاس’، لا بد من احترام ذلك خاصة وأنه لم يكن مرتاحاً لكل تلك الفعاليات والاستعراض".
وتابع: "أعتقد أنه أضاف نكهة جديدة عبر صراحته في التكلم وإبداء رأيه الصريح".
واسترسل: "أعتقد أن ذلك يعكس كذلك أهمية الفورمولا واحد بالنسبة لديه، أعتقد أن السباق والطريقة التي قاد بها تؤكد أنه استمتع بالفعل".
وحين سُئِل عن ردة فعل فيرستابن حول البزة المستوحاة من أزياء إلفيس بريسلي، أجاب هورنر: "كشفتها له منذ عدة أسابيع، كان أمراً على دراية به".
وأكمل: "لذا، ارتداؤه البزة وتواجده على منصة التتويج، كان أمراً رائعاً".
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