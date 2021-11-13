هورنر "سيندهش" إذا ما تلقّى فيرشتابن عقوبة جرّاء لمسه سيارة هاميلتون

تم استدعاء فيرشتابن للمثول أمام المراقبين صباح اليوم السبت في البرازيل بعد بروز فيديو من أحد المشجّعين يُظهر الهولندي وهو يتفحّص ويلمس الجناح الخلفي على سيارة هاميلتون في خط الحظائر المغلق عقب التصفيات.

ويأتي ذلك بعدما تم استدعاء مرسيدس كذلك عندما وجدت فحوصات ما بعد التصفيات أن "الدي آر اس" الخاص بسيارة هاميلتون لا يتوافق مع القوانين، ما وضع هاميلتون في خطر شطب نتيجته في التجارب التأهيلية.

والتقى فيرشتابن بالمراقبين في الـ 9:30 صباحًا في البرازيل يصاحبه جوناثان وايتلي المدير الرياضي لدى ريد بُل، حيث استمرت جلسة الاستماع لأقل من 30 دقيقة.

بينما بدأت جلسة استماع مرسيدس في الـ 10:30، لكن وبحلول وقت انطلاق التجارب الحرة الأخيرة في الـ 12:00 ظهرًا، لم يكن هنالك قرار مُتّخذ بعد.

وقد وصف هورنر مدير فريق ريد بُل فحص فيرشتابن للجناح الخلفي على سيارة هاميلتون "بالحركة الفضولية بعض الشيء"، إذ أوضح بأن السائقين يقومون بانتظام بلمس السيارات الأخرى بعد الحصة.

فقال: "لقد كان هنالك سائقون يسحبون دواسات القابض لدينا، ورؤوس تنظر داخل قمرة القيادة، وآخرون يختبرون الأجنحة الأمامية، ويدفعون الإطارات".

وأضاف: "لذا فإن ذلك أمر اعتيادي، ولم يتم إبرازه أو مناقشته من قبل".

وتابع: "سرعة مرسيدس على المقاطع المستقيمة مثيرة جدًا للإعجاب، لذلك أعتقد بأنه ربما أراد إلقاء نظرة على الجناح. السائقون فضوليون جدًا في بعض الأحيان. لقد رأينا ذلك في العديد من المناسبات".

وأكمل: "سأندهش إذا ما تم توقيع عقوبة علينا، فكما قلت، هنالك العديد من الوقائع السابقة المشابهة لهذه".

وأردف: "لقد باتت تلك ممارسة اعتيادية للسائقين. فلو نظرت إلى كل واقعة مثل هذه، فأين سترسم ذلك الخط الفاصل، حتى لو سائق يحتضن ميكانيكييه. أين سترسم الخط في ذلك؟".