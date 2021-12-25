هورنر: "سيناريو هوليوودي" لم يكن ليتوصّل إلى ما قدّمه موسم 2021

شهدت الفورمولا واحد معركة مثيرة بين ريد بل ومرسيدس هذا العام في الوقت الذي دخل فيه ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون منافسة مباشرة على لقب السائقين.

ودخل السائقان السباق الأخير من الموسم متعادلَين على صعيد النقاط، وحُسم اللقب من خلال تجاوز في اللفّة الأخيرة على إثر إعادة الانطلاقة المثيرة للجدل بعد سيارة الأمان، ليظفر فيرشتابن باللقب.

وكان هذا العام مليئًا بالدراما على الحلبة وخارجها. إذ جمع حادثان بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون ومونزا، بينما جمعتهما معارك مثيرة للجدل في البرازيل والمملكة العربيّة السعوديّة أثناء تنافسهما جنبًا إلى جنب على الحلبة.

واستمتعت الفورمولا واحد بعامٍ قوي على صعيد المتابعة التلفزيونيّة نتيجة لذلك، ورحّبت بعودة المشجّعين بأعداد ضخمة إلى أغلب السباقات، بما في ذلك جائزة الولايات المتّحدة الكبرى التي عرفت حضور 400.000 مشجّع على حلبة الأمريكيّتين على مدار الأيّام الثلاثة.

وسجّل هذا العام أرقامًا ضخمة للفورمولا واحد تحت قيادة ستيفان دومينيكالي، الذي استلم دور المدير التنفيذي ورئيس السلسلة من تشايس كاري في الشتاء الماضي.

ومزح هورنر بأنّه اعتقد بأنّ دومينيكالي "يحتاج لتقديم هديّة ضخمة لريد بُل لقاء الإثارة والتسابق والدراما التي حظي بها أثناء ترأسه البطولة".

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّه مرّ 47 عامًا منذ أن دخل سائقان متعادلان على صعيد النقاط إلى الجولة الختاميّة".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّ كاتب سيناريوهات هوليوودي كان ليقدر على التوصّل لهكذا عرضٍ بتفاصيل وخبايا هذا الموسم. كما أنّ شعبيّة الفورمولا واحد حلّقت بشكلٍ لافت".

وأردف: "لقد حصل على الحدث الرياضيّ الأضخم في العالم هذا العام في الجولة الختاميّة".

وأكمل: "كما أنّ عدد المشجّعين الجدد الذين رحّبنا بهم في الرياضة مدهش".

من جانبه أشاد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بالعمل الذي قام به دومينيكالي – زميله السابق في فيراري – وشركة ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا واحد لتوسيع السلسلة ووصولها.

وقال في هذا الصدد: "إنّه يقوم بعملٍ جيّدٍ جدًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ليبرتي ميديا تقوم بعملٍ جيّدٍ جدًا كذلك. حسّنوا العرض كثيرًا منذ استلامهم البطولة، وكذلك طريقة تقديم العرض للمشجّعين، ليس فقط على صعيد البث، بل على وسائل التواصل الاجتماعيّ وكلّ تلك الأمور".

وأردف: "رفعنا مستوى التواصل بالتأكيد وطريقة جذبنا للمشجّعين. أعتقد بأنّ ستيفانو يقوم بعمل جيّدٍ جدًا بعد عامٍ واحد. ليست مهمّة سهلة أن يخلف تشايس، لأنّ الأخير قام بعملٍ رائع".

واختتم بالقول: "لكنّني أعرف ستيفانو وأنا متأكّدٌ من أنّه سيُواصل القيام بعملٍ جيّدٍ جدًا في المستقبل".