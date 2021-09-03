هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز

يتّجه ألبون للعودة بشكلٍ كامل في الفورمولا واحد في العام المقبل في ظلّ إبداء ويليامز وألفا روميو اهتمامهما بالتعاقد معه، وذلك بعد أن تسابق مع ريد بُل بين منتصف 2019 ونهاية 2020.

وقال هورنر بعد ظهر الجمعة اليوم أنّ القرار بشأن خطوة ألبون التالية قد يأتي في الأسابيع المقبلة في ظلّ بدء تشكّل سوق السائقين لموسم 2022.

وكشف هورنر ضمن حوارٍ مع قناة "سكاي سبورتس اف1" لاحقًا خلال اليوم بأنّ ويليامز هي الخيار المفضّل لألبون للعام المقبل، لكنّه تخوّف من إمكانيّة محاولة مرسيدس إعاقة الخطوة.

وقال البريطاني: "نحن نعمل بجهدٍ لإيجاد مقعدٍ له".

وأضاف: "آمل أن لا تعيق مرسيدس فرصته في ويليامز. سيكون ذلك مؤسفًا للغاية".

وعندما سُئل عن كيف وسبب إمكانيّة إقدام مرسيدس على هكذا خطوة، زعم هورنر بأنّ ذلك بسبب "روابطه بريد بُل".

وأكمل: "سيكون من المؤسف للغاية أن يدفع السائق ضريبة ذلك. آمل أن لا يدخل ذلك في الحسبان. لكن هناك بعض الفرص في عددٍ من الفرق الأخرى".

وأردف: "أولويّتنا حصوله على مقعد تسابقٍ في العام المقبل. إن فشلنا في ذلك فسيبقى معنا في دور سائق التجارب، لأنّنا نقدّره ونراه سائقًا عالي المستوى".

وتستعين ويليامز بوحدات طاقة مرسيدس إلى جانب ناشئها جورج راسل. وفي حال فشل ألبون في الحصول على مقعد ويليامز، يُعتقد بأنّ نيك دي فريز سائق مرسيدس في الفورمولا إي سيكون زميل نيكولاس لاتيفي العام المقبل.

وقال هورنر أنّ ألبون يُفضّل القيادة لويليامز، لكن هناك "بعض العقبات لتجاوزها"، حيث قال: "تلقّى حوالي أربعة اتّصالات هاتفيّة تقول له بعدم الذهاب إلى هناك من قبل الفريق المجاور".

وأكمل: "أخبرته بضرورة تجاهل ذلك".

وقال هورنر أنّ إمكانيّة عودة ألبون إلى فريق ألفا تاوري الرديف ستكون مسألة "يجب التباحث فيها مع فرانز توست مدير الفريق".

وأضاف: "من الواضح أنّه من منظور ريد بُل فإنّ تشكيلتنا ثابتة للعام المقبل".

وأردف: "هدفنا هو رؤيته يتسابق لصالح فريقٍ آخر عوضًا عن تمضية عامٍ آخر على دكّة الاحتياط. لديه بعض الفرص خارج ريد بُل، ونأمل أن يحصل على فرصته".