هورنر سيخضع لجلسة استماع في ريد بُل يوم الجمعة
من المقرر أن يخضع كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، جلسة استماع يوم الجمعة بشأن الادعاءات التي تم توجيهها ضده.
في أعقاب الادعاءات غير الموضّحة وغير المثبتة بعد، التي وُجهت ضده من قِبل إحدى الموظفات، قامت الشركة الأم ريد بُل في النمسا بفتح تحقيق رسمي حيال المسألة.
حيث جاء في بيان أصدرته الشركة يوم الاثنين: "بعد أن علمت الشركة ببعض الادعاءات الأخيرة، قامت بإطلاق تحقيق مستقل".
وأكمل البيان: "يجري هذا التحقيق الذي بدأ بالفعل، من قِبل جهة مختصة".
وأردف البيان: "تأخذ الشركة هذه المسائل بمنتهى الجدية وسيتم استكمال التحقيق في أقرب وقت ممكن. لن يكون من المناسب الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الوقت".
ويبدو أن هورنر سيجتمع الآن مع الممثلين القانونيين المستقلين يوم الجمعة لمناقشة الموضوع.
هورنر، الذي واصل مهامه كمدير للفريق وحضر اجتماع لجنة الفورمولا واحد في لندن يوم الاثنين، نفى بشدة ارتكاب أية مخالفة.
حيث قال ضمن حديثه لصحيفة "دي تليغراف الهولندية": "أنا أنكر هذه الادعاءات تماماً".
ولم يصدر فريق ريد بُل في الفورمولا واحد واحد أي تعليق بشأن الموضوع.
وتأتي هذه المشكلة المحيطة بـ هورنر قبيل فترة مهمة لفريق ريد بُل، حيث يُنهي استعداداته لموسم 2024 في البفورمولا واحد.
حيث من المقرر إطلاق سيارته الجديدة، آر.بي20، من مصنعه في ميلتون كينز يوم 15 فبراير - أقل من أسبوع قبل بدء التجارب الشتوية قبل الموسم في البحرين.
وكان أدريان نيوي عبقري التصميم لدى ريد بُل، قد كشف أن التصميم الجديد سيكون "تطويراً ثالثاً" للتصميم الأصلي من موسم 2022 والذي ثبت أنه الأكثر ملاءمة حتى الآن للوائح الجديدة لحقبة المؤثرات الأرضية الحالية في الفورمولا واحد.
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