هورنر: ساينز دمّر سباق بيريز في باكو
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، أن كارلوس ساينز سائق فيراري دمّر سباق سائقه سيرجيو بيريز وحرمه منصة التتويج في سباق باكو الحماسي.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
علّق هورنر على الحادثة التي جمعت بيريز وساينز في اللفة ما قبل الأخيرة من سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.
وألقى باللوم على ساينز فيما حصل، حيث دمّرت هذه الحادثة سباق كل منهما وحرمتهما فرصة الوصول لمنصة التتويج، لتُهدي جورج راسل سائق مرسيدس مركزاً ثالثاً غير متوقع.
وأوضح هورنر أن الحادثة لم تحرم بيريز من المنصة وحسب، بل حرمت ريد بُل من النقاط، حيث خسرت صدارة الترتيب العام لصالح مكلارين.
فقال: "سيرجيو يستحق أفضل من هذا. عند مشاهدة ما حصل، يمكن رؤية أن كارلوس اتجه ببطء نحو اليسار، وذلك محزن حقاً".
وأكمل: "كان يجب أن يحصل بيريز على المنصة اليوم".
وأضاف: "ما حصل دمّر سباق تشيكو، وكلفنا نقاطاً هامة على صعيد بطولة المصنعين".
وحين سُئِل عن سبب عدم ارتياح ماكس فيرستابن مع السيارة مقارنة بالمكسيكي، ردّ هورنر: "وجد تشيكو إيقاعاً جيداً في السباق مع إعدادات مناسبة".
وأضاف: "عدّلنا بعض الأمور في سيارة ماكس، ربما لم تعمل كما أردنا".
واختتم: "هذا ما أدى لبقائه في الخلف لفترة طويلة وأضرّ بإطاراته".
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