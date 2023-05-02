هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الحرية ممنوحة للسائقين سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن لمنافسة بعضهما البعض على الحلبات في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
تحقيق بيريز للفوز في سباقي باكو القصير والرئيسي، قلّص فارق صدارة الترتيب العام الذي يمتلكه فيرستابن، إلى ست نقاط فقط أمام المكسيكي.
وشدد هورنر على أن الفريق مسرور لرؤية تشارك النقاط بين سائقيه حيث يساعد ذلك ريد بُل على الابتعاد أمام الفرق الأخرى ضمن ترتيب بطولة المصنعين، قبل أن يبدأ تأثير عقوبة التطوير في نفق الهواء التي تنتظر العلامة النمساوية.
فقال: "حالياً، المنافسة محصورة بينهما. هناك فارق طفيف أمام بقية المنافسين، لكن ما زالت أمامنا 19 سباقاً، وخمسة سباقات قصيرة".
وتابع: "هناك كمية كبيرة من السباقات والحلبات المختلفة. قد تكون معركة شرسة بينهما. الموثوقية ستكون عاملاً أساسياً. نحن نركز بشكل أكبر على بناء فارق في الصدارة لكلا سائقينا".
واسترسل: "لأنه وحين نصل إلى السباقات الأوروبية، ستجلب الفرق تحديثات كبيرة. بالطبع، لدينا وقت مخفّض للتطوير في نفق الهواء، بالتالي نحن نركز على توسيع الفارق حالياً".
وأوضح هورنر أنه ليست هناك أوامر فريق حالياً ضمن معسكر ريد بُل، بالتالي فإن المعركة قائمة بين السائقين فيرستابن وبيريز.
فقال: "هناك ست نقاط تفصلهما بعد 4 سباقات، لذا، كلاهما تنافسيّ للغاية. كلاهما يريدان الفوز ولهذا يقودان معنا. أعتقد أن الأمر سيُحسم بينهما على الحلبة".
وتابع: "لديهما الحرية للمنافسة الآن، وكذلك كان الحال طوال الموسم حتى الآن، لديهما مطلق الحرية".
وحين سُئِل إن كانت المعركة ستتواصل لبقية الموسم، ردّ هورنر: "نعم، حتى يتعارض ذلك مع مصلحة الفريق، في حال تواجه خصماً قوياً، فإن مصلحة الفريق أكبر من مصلحتيهما الشخصية. لكن حالياً، لهما مطلق الحرية للمنافسة".
وكشف هورنر أنه وقبل باكو، قام بتذكير السائقين بالحادثة المشؤومة التي وقعت بين فيرستابن وزميله آنذاك دانيال ريكاردو في سباق أذربيجان 2018.
كما أثنى على أداء بيريز الرائع وتحقيق الفوز على حلبة شوارع أخرى أضافه إلى انتصاراته السابقة التي تضم موناكو، سنغافورة وجدة.
فقال: "تشيكو يرقى بالفعل إلى لقبه كملك حلبات الشوارع. من الواضح أن الحظ حالفه بعض الشيء مع سيارة الأمان".
واختتم: "بالرغم من ضغط ماكس خلفه، تمكن من رفع الفارق إلى 3.7 ثانية في مرحلة ما. نحن نثني على تشيكو، لقد قدم سباقاً رائعاً اليوم".
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن
ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن
فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو
فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو
لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو
بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن
بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ" وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ" وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو
ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو
ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن
ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن
فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو
فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو
الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يختار باكو لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2023
الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يختار باكو لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2023 الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يختار باكو لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2023
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.