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هورنر: زيادة مرسيدس لانحناء سيارتها يثبت نجاح المفهوم التصميمي

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هورنر: زيادة مرسيدس لانحناء سيارتها يثبت نجاح المفهوم التصميمي

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الانتقال البطيء لمرسيدس نحو سيارة عالية زاوية الانحناء يُثبت أنّ ذلك المفهوم التصميميّ لا يزال ناجحًا في الفورمولا واحد.

أثير  بعض الجدل هذا العام بشأن إن كانت الحلول عالية زاوية الانحناء قد بلغت حدودها القصوى على صعيد الأداء، وذلك في ظلّ معاناة ريد بُل مع بعض مشاكل التوازن في بداية الموسم.

لكن في حين أنّ السيارات ذات زاوية الانحناء المنخفض مثل مرسيدس وريسينغ بوينت تقدّم أداء جيّدًا، يعتقد هورنر بأنّه لا توجد الكثير من الفوارق بين الحلول المختلفة الآن.

"أعتقد بأنّ مرسيدس تقوم برفع ارتفاع القسم الخلفيّ من سيارتها بشكلٍ تدريجيّ" قال هورنر عندما سُئل إن كان تصميم زاوية الانحناء الأماميّ العالية لم يعد الدرب الأنسب في الفورمولا واحد.

وأضاف: "إن نظرنا إلى مدى زيادتهم لارتفاع القسم الخلفيّ على مرّ الأعوام الماضية، لوجدنا أنهم ليسوا بعيدين للغاية عن مستوانا الحاليّ. لذا لا أتّفق مع ما يُقال".

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وقال هورنر أنّ المشاكل التي واجهتها ريد بُل على سيارتها "آر.بي16" لا تعود إلى خيار زاوية الانحناء، لكنّها تعود إلى محاولتها لدفع عددٍ من الحلول الانسيابيّة المعقّدة للعمل في تناغم.

وأضاف: "هذه السيارات معقّدة للغاية من الناحية الانسيابيّة الآن. عليك فقط النظر إلى المكوّنات التي تشكّل الألواح الجانبيّة، والجناح الأماميّ وواجهته السفليّة".

وأردف: "بشكلٍ حتمي فإنّك قد تصل إلى مكوّنات لا تعمل بتناغم مثالي في بعض الأحيان أو في ظروف مختلفة. أعتقد بأنّنا حصلنا على فهمٍ جيّد للمكوّنات التي لم تكن تقدّم الأداء المرجوّ على السيارة، وهناك خطوات جيّدة إيجابيّة قادمة في المستقبل. أولويّتنا هي محاولة استغلال أقصى ما يُمكن تحقيقه نهاية هذا الأسبوع".

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وفي حين أنّ مرسيدس تمتّعت بالأفضليّة في بداية الموسم، يعتقد هورنر بأنّ ريد بُل تملك مجالًا لتحقيق مكاسب جيّدة ما من شأنه أن يقلب الصورة في ما تبقّى من العام.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ مرسيدس قامت بعملٍ رائع خلال العطلة الشتويّة. عادت بسيارة تنافسيّة جدًا. ولا نزال نفصل بين سيارتَي مرسيدس في الوقت الحاضر وهو ما يُعدّ إنجازًا مدهشًا من ماكس ونحن نعمل بجهدٍ من أجل الاقتراب أكثر".

وأضاف: "لكنّهم ماكينات قويّة، ويملكون دعمًا قويًا ومن الواضح أنّهم يقومون بعملٍ رائعٍ في الوقت الحاضر".

وأكمل: "نحن نعمل بجهد، حظينا بسلسلة نتائج جيّدة ومن الواضح أنّنا نرغب بالاقتراب أكثر وتقليص الفجوة كون الأمر لا يقتصر على هذا العام، بل العام المقبل كذلك".

واختتم بالقول: "آمل أن تقدّم المكوّنات المقبلة أداءً جيّدًا ونأمل أنّ فهم بعض مشاكلنا في المراحل السابقة من الموسم سيؤدّي إلى تطويرات قويّة في السيارة".

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