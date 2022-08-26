هورنر: ريكاردو ليس ذات السائق الذي كان عليه في ريد بُل

أعلنت مكلارين يوم الأربعاء عن أنّ ريكاردو سيُغادر صفوفها في نهاية موسم 2022 بعد اتّفاقهما على شروط خروجه قبل عامٍ من نهاية عقده بعام.

وجاء القرار بعد معاناة ريكاردو لمجاراة زميله لاندو نوريس طوال الأشهر الـ 18 الماضية، بالرغم من أنّه منح مكلارين فوزها الأوّل في قرابة 9 أعوام في مونزا العام الماضي.

وكان ريكاردو قد استمتع بأغلب نجاحاته مع ريد بُل بين 2014 و2018 مُحقّقًا سبعة انتصارات وحلّ ثالثًا في بطولة السائقين مرّتين. وغادر الفريق في نهاية موسم 2018 لينضمّ إلى رينو.

وقال هورنر أنّ الوضع المحيط بريكاردو كان "حزينًا جدًا" في الوقت الذي يبحث فيه الأسترالي عن خيارات للبقاء في البطولة في 2023.

وقال البريطاني ضمن حوارٍ مع قناة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة: "لا أراه ذات السائق الذي كان عليه عندما كان معنا".

وأضاف: "إنّه أحد أفضل الشباب على الحلبة. يملك الإمكانيّات والقدرات بالتأكيد. آمل أن يجد مقعدًا في الفورمولا واحد. آمل أن يستعيد حافزه وأداءه".

وأكمل: "لو عدنا إلى بعض سباقاته معنا، مثل فوزه في موناكو بطاقة 50 بالمئة من المحرّك في 2018، فقد قدّم بعض التأديات المدهشة".

ثمّ تابع: "عليك التفكير في ما كان يفعله إلى جوار سيباستيان فيتيل، عندما انضمّ إلى الفريق وما قدّمه، وكم كان قريبًا من ماكس فيرشتابن كذلك".

وأردف: "لذا من الواضح أنّ هذا وضعٌ قاسٍ عليه، لكنّني آمل أن يجد شيئًا ما من أجل مستقبله".