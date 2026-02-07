تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1

هورنر: ريكاردو كان في مستوى بطل للعالم

كشف كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل السابق، أنه لو امتلكت العلامة النمساوية سيارة تنافسية بما فيه الكفاية في ذروة مسيرة دانيال ريكاردو، لنافس السائق الأسترالي على لقب بطولة العالم.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
إضافة كمصدر مفضل
دانيال ريكاردو وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

دانيال ريكاردو وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: اندي هوني

أمضى ريكاردو 14 موسماً في الفورمولا 1، وحقق خلال مسيرته 8 انتصارات، 7 منها مع فريق ريد بُل ريسينغ.

وأنهى السائق الأسترالي موسمي 2014 و2016 بالمركز الثالث في بطولة العالم، وتُعد هاتان النتيجتان أفضل إنجازاته ضمن الترتيب العام للبطولة.

ومع بداية بروز نجم ماكس فيرستابن وتحول تركيز ريد بُل نحو السائق الهولندي، قرر ريكاردو الانتقال إلى فريق رينو المصنعي. إلا أنه تركهم بعد موسمين فقط وانضم إلى فريق مكلارين.

لكن، انتهت شراكته مع مكلارين في نهاية موسم 2022. أما ما حدث بعد ذلك، فقد أصبح من الماضي الآن. 

ويُنظر إلى ريكاردو على نطاق واسع على أنه أنهى مسيرته في الفورمولا 1 إلى حد كبير. وما إذا كان سيعود إلى الحلبات في فئات سباقات أخرى سيتضح مع مرور الوقت. 

لكن، في الوقت الحالي، لا يمتلك ريكاردو مثل هذه الخطط، ويركز على مشاريعه التجارية.

وأكد المدير السابق لفريق ريد بُل ريسينغ، كريستيان هورنر، أن الفريق لم يقدم سيارة قوية بما يكفي للمنافسة على اللقب خلال ذروة مسيرة دانيال ريكاردو.

وبحسب هورنر، لو كانت الظروف مختلفة، لكان ريكاردو مرشحاً جدياً للمنافسة على بطولة العالم.

حيث قال: "دانيال شخص رائع حقاً. في اللحظة التي يدخل فيها إلى أي غرفة، يضيء الجو من حوله. لديه شخصية مليئة بالطاقة وقلب نقي للغاية". 

دانيال ريكاردو، ماكلارين

دانيال ريكاردو، ماكلارين

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

وأكمل: "إنه شخص عاطفي إلى حد كبير، وقد شكلنا علاقة قوية جداً منذ البداية."

وأضاف: "كان أيضاً سائقاً مميزاً للغاية، لكن للأسف، في ذروة مسيرته لم تكن سيارتنا تنافسية بما يكفي ليصبح بطلاً". 

وتابع: "لو امتلكنا سيارة بمستوى سيارات اليوم، لكان ريكاردو بطلاً للعالم". 

واختتم: "برأيي، إن الفورمولا 1 تفتقده."

ويُذكر أن دانيال ريكاردو يُعد أيضاً السائق الوحيد الذي أنهى أحد مواسمه متقدماً على ماكس فيرستابن في الترتيب العام للبطولة.

شاهد المزيد