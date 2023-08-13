هورنر: ريكاردو "حقق كل التوقعات" في عودته إلى الفورمولا واحد

عاد ريكاردو - الذي كان يشغل منصب السائق الثالث لدى ريد بُل - إلى السباقات مع ألفا تاوري كبديل عن نيك دي فريز، بدءاً من جولة المجر.

وفي السباقين اللذين خاضهما حتى الآن، أثبت صاحب الـ 34 عاماً أن قدراته التنافسية ما زالت حاضرة، حيث تفوق على زميله يوكي تسونودا في تصفيات المجر، وفي التصفيات القصيرة لجولة سبا، كما أن لفته المحذوفة في تصفيات بلجيكا حرمته الانتقال إلى القسم الثاني للتصفيات.

كما أثار إعجاب الفريق عبر التقدم للمركز 13 بعد أن تراجع للمركز الأخير في اللفة الافتتاحية. لكنه لم ينجح بتكرار ذلك في بلجيكا، بينما تمكن زميله تسونودا من تسجيل نقطة واحدة في المركز العاشر.

وضمن معرض كلامه قبل السباق، أوضح هورنر أن ريكاردو قد حقق كل التوقعات التي وضعتها له ريد بُل وألفا تاوري.

فقال: "أعتقد أنه قد حقق كل التوقعات. كما فعل خلال تجارب الإطارات في سيلفرستون، أعتقد أنه قد حقق كل التوقعات".

وأضاف: "ما جلبه إلى ألفا تاوري هو الخبرة الهائلة وربما تقديم اتجاه واضح للفريق. من الواضح أنه وبخبرته الكبيرة كفائز بالسباقات، قد جهز نفسه بشكل جيد جداً".

وتعليقاً على ثاني سباق للأسترالي في سبا، قال جودي إيغينتون المدير التقني لدى ألفا تاوري: "لقد كان أكثر صعوبة بالنسبة إلى دانيال، فقد أمضى قسماً كبيراً من السباق في الزحام".

وأكمل: "لم نتمكن من وضعه ضمن هواء نقي لتسجيل لفات سريعة، كما كان الحال في المجر. كان ذلك من سوء حظه، لكن أداءه القوي في السباق القصير ألقى الضوء على التقدم الذي حققناه".

أما فرانز توست مدير الفريق فقال: "أنا مقتنع بأن دانيال قد اعتاد على السيارة والإطارات، وسيقوم بعمل جيد حقاً".

من جهته، أكد ريكاردو أنه راضٍ عن عودته رغم الوقت القليل الذي أتيح له مع السيارة، حيث يرى بأن هذين السباقين قبل العطلة الصيفية سيساعدانه حين يستأنف الموسم من جديد في نهاية شهر أغسطس/آب.

فقال: "أنا ممتن حقاً لهذين السباقين قبل العطلة، فقد منحاني أموراً للتفكير فيها والبناء عليها وطرح بعض الأسئلة كذلك".

واختتم: "قبل تسعة أيام لم أكن أعلم شيئاً عن هذه السيارة، عند التفكير بهذه الطريقة، أعتقد أنني في وضع جيد".