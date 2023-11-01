هورنر: ريكاردو "المذهل" عاد لشخصيته القديمة في سباق المكسيك
أثنى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على أداء دانيال ريكاردو "المذهل" خلف مقود ألفا تاوري في سباق جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد، مشيراً إلى أنه "بدا وكأنه عاد لشخصيته القديمة".
تمكن ريكاردو من تحقيق تقدم ملحوظ على طريق عودته للسباقات بعد الإصابة التي حرمته المشاركة بعدة جولات، حين وضع سيارته ألفا تاوري في مركز الانطلاق الرابع لسباق المكسيك.
وتمكن من المحافظة على موقعه ضمن المراكز الخمسة الأولى خلال النصف الأول للسباق، لكن توقيت العلم الأحمر أضرّه لينهي السباق سابعاً.
ورغم ذلك، تعتبر هذه أفضل نتيجة للفريق هذا الموسم، ويبدو أن السيارة امتلكت تماسكاً ممتازاً على الحلبة بالفعل.
لكن اللمحات التي أظهرها ريكاردو ذكّرت بأدائه الواثق القديم على متن سيارة ريد بُل، وهو أمر لم يخفَ على الفريق.
حيث قال هورنر: "من الرائع رؤية دانيال بهذا المستوى ولهذا قمنا بجلبه إلى ألفا تاوري قبل العطلة الصيفية".
وأكمل: "كان من المذهل حقاً رؤيته وهو ينافس سيارة مرسيدس. لولا العلم الأحمر لكان لينهي بمركز أعلى ربما".
واسترسل: "أداء رائع منه بالتأكيد، لقد بدا أنه عاد لشخصية دانيال القديمة".
بالمقابل، نفى هورنر التكهنات بأن ريكاردو يعاني للتأقلم مع أنواع السيارات، مشيراً إلى أن معاناته في مكلارين كانت ذهنية.
فقال: "أعتقد أن هذه هي الرياضة والمنافسات ذهنية في الحقيقة، أعتقد أنه عاد إلى شخصيته القديمة".
وأردف: "يمكن ملاحظة أنه مرتاح، واثق كذلك ومتحفز تماماً".
واسترسل: "لو نظرنا للفوارق بالمقارنة مع ماكس (فيرستابن) لوجدنا أنها أقل من عُشر ثانية. ذلك أداء مذهل حقاً من قبله".
كل هذا الثناء على أداء ريكاردو، مقابل تأديات سيرجيو بيريز المخيبة المتتالية، أشعل الكثير من التكهنات حيال المنافسة بين السائقين على المقعد الثاني إلى جانب فيرستابن.
لكن هورنر دافع علناً عن بيريز بعد سباق المكسيك، دون مقارنة بين نتيجتي السائقَين نافياً تأثير ذلك على مستقبل المكسيكي.
فقال: "لدى تشيكو عقد معنا حتى نهاية الموسم المقبل، وهذا ما ننوي عمله، أن يتواجد على متن السيارة في 2024".
واختتم: "سنمنحه كامل الدعم الذي يحتاجه لضمان تحقيق مركز الوصافة ضمن بطولة السائقين، لكن هذا لا يعني أنه سيخرج من الفريق إن لم يحقق المركز الثاني".
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