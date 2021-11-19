تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مرسيدس: حق المراجعة لا يتعلق بمعاقبة فيرشتابن التالي / بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل مستعدة للتقدم باحتجاج على الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس

أكّد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على شكوكه بأن مرسيدس ربما تكون قد اكتسبت أفضلية أداء على المقاطع المستقيمة من خلال اعتماد حيلة على الجناح الخلفي.

هورنر: ريد بُل مستعدة للتقدم باحتجاج على الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس

أوضح هورنر أن فريقه سيتقدم باحتجاج خلال السباقات الختامية من الموسم إذا ما رأى بأن مرسيدس في وضع غير قانوني بأيّة طريقة.

وضمن مؤتمر صحفي محتدم شهد جلوس هورنر بجوار نظيره من مرسيدس توتو وولف، أشار البريطاني إلى "العلامات" التي شاهدتها ريد بُل على صفيحة الجناح الخلفي لسيارة "دبليو12"، والتي تشير إلى أنها باتت غير قانونية.

وقد أشار هورنر على هامش جائزة ساو باولو الكبرى بأن مرسيدس تمتلك أفضلية سرعة غير اعتيادية على المقاطع المستقيمة، والتي ساعدت لويس هاميلتون في عودته من عقوبة شبكة الانطلاق ليفوز بسباق البرازيل.

كما أشار إلى أنّ ريد بُل متخوفة أكثر حيال السباقين الختاميين للموسم في المملكة العربية السعودية وأبوظبي، حيث سيكون للسحب المنخفض والأداء الخالص على المقاطع المستقيمة أهمية كبيرة.

اقرأ أيضاً:

"هل سأتقدم باحتجاج؟. نعم، بكل تأكيد. إذا ما رأينا بأن السيارة لا تتوافق مع القوانين، سنتقدم باحتجاج" قال هورنر.

وأضاف: "السرعات المستقيمة التي رأيناها في المكسيك والبرازيل، أعني أن الجميع كان بمقدورهم رؤية أن الوضع في البرازيل لم يكن طبيعيًا".

وتابع: "نعلم أن المحرك الجديد لمرسيدس يأتي مع زيادة في الأداء. لكن عندما يكون هنالك فارق يبلغ 27 كلم، وترى علامات على صفائح الجناح الخلفي إثر الانثناء، فيكون من الواضح ما الذي يحدث".

وأكمل: "لذلك أفضّل أن يعود الأمر لفيا كي تضمن أن السيارات على المسار متوافقة مع القوانين. وإذا لم تكن كذلك، فإنك تتقدم باحتجاج في حال تعتقد بأن منافسك لا يتوافق مع القوانين".

وأردف: "سنتابع الوضع، وسيعتمد الأمر على ما يحدث نهاية هذا الأسبوع من خلال ما نراه والتحليل الذي قمنا به. فلا ينطبق الوضع على ما يحدث هنا فقط، كوني أعتقد بأنّ المسألة أكثر أهمية مع الحلبتين المقبلتين".

واختتم: "أنا واثق بأن مرسيدس راقبت بانتباه كبير سيارتنا على مدار الموسم، إذ أننا نقوم بذات الأمر. نحن ضمن معركة محتدمة وهنالك الكثير للمنافسة عليه. وكما قلت، نريد فقط ضمان أن يكون هنالك منافسة متساوية".

المشاركات
التعليقات
مرسيدس: حق المراجعة لا يتعلق بمعاقبة فيرشتابن
المقال السابق

مرسيدس: حق المراجعة لا يتعلق بمعاقبة فيرشتابن
المقال التالي

بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل

بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

مرسيدس: لا توجد علامات على الجناح الخلفي لسيارتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: لا توجد علامات على الجناح الخلفي لسيارتنا

هاميلتون يشعر أنه "بطيء بعض الشيء" بعد تجارب الجمعة الحرة في قطر
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يشعر أنه "بطيء بعض الشيء" بعد تجارب الجمعة الحرة في قطر

بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل

هورنر: ريد بُل مستعدة للتقدم باحتجاج على الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل مستعدة للتقدم باحتجاج على الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.