هورنر: ريد بُل مستعدة للتقدم باحتجاج على الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس

أوضح هورنر أن فريقه سيتقدم باحتجاج خلال السباقات الختامية من الموسم إذا ما رأى بأن مرسيدس في وضع غير قانوني بأيّة طريقة.

وضمن مؤتمر صحفي محتدم شهد جلوس هورنر بجوار نظيره من مرسيدس توتو وولف، أشار البريطاني إلى "العلامات" التي شاهدتها ريد بُل على صفيحة الجناح الخلفي لسيارة "دبليو12"، والتي تشير إلى أنها باتت غير قانونية.

وقد أشار هورنر على هامش جائزة ساو باولو الكبرى بأن مرسيدس تمتلك أفضلية سرعة غير اعتيادية على المقاطع المستقيمة، والتي ساعدت لويس هاميلتون في عودته من عقوبة شبكة الانطلاق ليفوز بسباق البرازيل.

كما أشار إلى أنّ ريد بُل متخوفة أكثر حيال السباقين الختاميين للموسم في المملكة العربية السعودية وأبوظبي، حيث سيكون للسحب المنخفض والأداء الخالص على المقاطع المستقيمة أهمية كبيرة.

"هل سأتقدم باحتجاج؟. نعم، بكل تأكيد. إذا ما رأينا بأن السيارة لا تتوافق مع القوانين، سنتقدم باحتجاج" قال هورنر.

وأضاف: "السرعات المستقيمة التي رأيناها في المكسيك والبرازيل، أعني أن الجميع كان بمقدورهم رؤية أن الوضع في البرازيل لم يكن طبيعيًا".

وتابع: "نعلم أن المحرك الجديد لمرسيدس يأتي مع زيادة في الأداء. لكن عندما يكون هنالك فارق يبلغ 27 كلم، وترى علامات على صفائح الجناح الخلفي إثر الانثناء، فيكون من الواضح ما الذي يحدث".

وأكمل: "لذلك أفضّل أن يعود الأمر لفيا كي تضمن أن السيارات على المسار متوافقة مع القوانين. وإذا لم تكن كذلك، فإنك تتقدم باحتجاج في حال تعتقد بأن منافسك لا يتوافق مع القوانين".

وأردف: "سنتابع الوضع، وسيعتمد الأمر على ما يحدث نهاية هذا الأسبوع من خلال ما نراه والتحليل الذي قمنا به. فلا ينطبق الوضع على ما يحدث هنا فقط، كوني أعتقد بأنّ المسألة أكثر أهمية مع الحلبتين المقبلتين".

واختتم: "أنا واثق بأن مرسيدس راقبت بانتباه كبير سيارتنا على مدار الموسم، إذ أننا نقوم بذات الأمر. نحن ضمن معركة محتدمة وهنالك الكثير للمنافسة عليه. وكما قلت، نريد فقط ضمان أن يكون هنالك منافسة متساوية".