هورنر: ريد بُل ما كانت لتتصور نتائج 2022 بالنظر إلى التغييرات الكبيرة على القوانين

هيمن ماكس فيرستابن على موسم 2022 وحسم لقبه الثاني على التوالي هذا العام قبل 4 سباقات من نهاية الموسم في طريقه نحو رقم قياسي بـ 15 فوزًا في موسم واحد.

وتقدّم الهولندي جهود ريد بُل نحو تحقيقها أول لقب صانعين منذ 2013، فيما سجّل زميله سيرجيو بيريز فوزين وأكمل الموسم ثالثًا في ترتيب السائقين.

وبعد أن أمضت القسم الأول من الموسم في منافسة قريبة مع فيراري على صعيد الأداء، ابتعدت ريد بُل في الأمام في النصف الثاني، حيث لم تخفق في الفوز سوى في سباق واحد من السباقات الـ 11 الأخيرة، لتكمل الموسم مع 17 انتصارًا ورقم قياسي جديد لعدد النقاط برصيد 759 نقطة.

ويأتي نجاح ريد بُل بالرُغم من انتقالها المتأخير لتطوير سيارة آر.بي18 لموسم 2022 وسط المعركة المحتدمة التي خاضتها في مواجهة مرسيدس العام الماضي.

"أعتقد بأننا كفريق، قمنا بتأويل القوانين على نحوٍ صائب" قال هورنر.

وأضاف: "بالنظر إلى أننا كنا آخر فريق ينتقل إلى العمل عليها العام الماضي، وبالنظر إلى ما حدث حينها، أعتقد بأن فريقنا قام بعمل رائع بالخروج من كل ذلك مع سيارة تنافسية كهذه".

وتابع: "إذا ما قلت لنا في بداية الموسم أننا سنحقق هذه النتائج عندما متأخرين أمام أكبر تغييرات على القوانين في الـ 40 عامًا الأخيرة، فلا أعتقد بأن أحد كان ليتصور ما حدث هذا العام على المسار وخارجه".