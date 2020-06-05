هورنر: ريد بُل ليس لديها ما تخشاه من سقف النفقات

صادقت الفورمولا واحد الأسبوع الماضي على حزمة من التغييرات على القوانين التي تهدف إلى تقليل الميزانيات وتحقيق تقارب في المنافسة مستقبلًا.

وسيتم اعتماد سقف للنفقات في 2021 والذي يبلغ 145 مليون دولار لكل موسم، على أنّ يتمّ خفض ذلك الرقم إلى 140 مليون دولار في 2022 وإلى 135 مليون دولار في العام التالي.

وسيجبر حدّ الإنفاق هذا فرق الصدارة على القيام بتسريحات وتنازلات كبيرة، وهو ما تأمل الفرق الأصغر أن يسمح لهم بتحقيق مكاسب جيّدة في إغلاق الفارق مع المقدمة.

وبالحديث عن سبب دعم ريد بُل لهكذا حزمة من التغييرات على القوانين والتي ستصعّب نظريًا تحقيق الانتصارات، صرّح هورنر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "أعتقد بأنّ عليك النظر إلى ما هو في صالح المشروع، وفي بعض الأحيان تتضاءل المصالح الذاتية أمام صالح الرياضة".

وأضاف: "رأيت المنظور الكلي للمسألة، حيث أعتقد بأنّ الأفضل هم من سيتواجدون في الصدارة في نهاية المطاف. لذلك، وكيفما كانت القوانين، سيرجع الأمر إلينا من أجل التأقلم مع الوضع لضمان أن نكون تنافسيين قدر استطاعتنا. إنّه أمر لطالما نجحنا فيه على مدار السنوات الماضية، وسنقوم به من جديد مع تلك الحزمة الجديدة من القوانين التقنية والمالية".

وبينما سيدفع خفض سقف النفقات الفرق الكبيرة إلى تسريح عدد من موظفيها لبلوغ حد الإنفاق الجديد، لكنّ هورنر يرى بأنّ مشروع ريد بُل التكنولوجي سيعني أنّه سيكون من الممكن نقل أولئك الموظفين إلى مشاريع أخرى خارج الفورمولا واحد.

حيث قال: "لا بد أن يكون لذلك تأثير على شكل الفريق، لكننا لدينا أنشطة أخرى كذلك. لدينا مشاريع تعاونية وأخرى مختصة بالتكنولوجيا المتقدمة، والتي تنمو في نشاطاتها. الموظفون هم الركيزة الأساسية لدينا، إذ وحيثما كان ممكنًا، سنسعى جاهدين لحماية أكبر عدد ممكن من الوظائف".

هذا ويعتقد هورنر أنّ التغييرات المخطط اعتمادها في الفورمولا واحد ستكون إيجابية في نهاية المطاف للرياضة ككل، حتّى وإن كان ذلك يعني بعض المشاكل على المدى القصير من ناحية الموظفين.

"تحمي تلك التغييرات نفقات الفرق، حيث ما يزال لدينا جانب العائدات لحسمه، لكنني أعتقد بأنّ النفقات تم تخفيضها بشكل كبير، وباتت تحت السيطرة" قال هورنر.

واختتم: "خطط الفورمولا واحد للأعوام الخمسة المقبلة ستجعل الرياضة أكثر جذبًا للاستثمار الخارجي، للمستثمرين والرعاة. وأعتقد أنّ ذلك بطريقة ما يساعد على حماية بعض الفرق الأصغر، وربما تساهم كذلك القوانين التقنية الجديدة في تقارب المنافسة أكثر، وهو هدف الجميع بكل تأكيد".