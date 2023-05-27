هورنر: ريد بُل لم تكن لتبني قسم محركاتها الخاص لو علمت بعودة هوندا

أعلنت هوندا خروجها من الفورمولا واحد في موسم 2021، لكنها وافقت على صفقة مواصلة تزويد وحدات الطاقة لفريقي ريد بُل حتى نهاية موسم 2025 أي بنهاية حقبة المحركات الحالية.

لكن العملاق اليابانيّ سيعود إلى الفئة الملكة في 2026، أي مع بداية حقبة المحركات الجديدة كشريك رسمي مع أستون مارتن، بينما أنشأت ريد بُل قسماً خاصاً بها لتصنيع المحركات.

وكان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم لموسمي 2021 و2022، قد صرح بأنه "من المؤسف" رؤية هوندا تصبح شريكةً لفريق أستون مارتن.

وكشف هورنر بأنه لو كانت ريد بُل تعلم بعودة هوندا، لما فكرت على الإطلاق ببناء قسم محركات خاص حتى وإن كان ذلك يعني بقاءها كفريق "زبون".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ردة فعله لعودة هوندا، أجاب هورنر: "حسناً، ذلك بالتأكيد قرار مكلف!".

وأكمل: "من ناحية ريد بُل، فقد أصبحنا أكبر من مجرد فريق زبون. بالنسبة لنا امتلاك وحدات الطاقة وتكاملها بشكل مثالي مع الهيكل يؤمن لنا على المدى البعيد أفضلية كبيرة".

وتابع: "لم نكن لنقوم بمثل هذه الخطوة لولا انسحاب هوندا!".

كما أوضح هورنر بأن انسحاب هوندا فتح الباب أمام شراكة مع فورد كذلك.

فقال: "فتح ذلك الباب أمام توظيف الكثيرين، وبالطبع خوض شراكة مع فورد وهي فرصة مثيرة حقاً للمستقبل وإثبات من ريد بُل على الالتزام بالمشروع".

وأكمل: "هل كنا لنتخذ نفس القرار لو كنا نعلم أن هوندا ستعود؟ كلا بالتأكيد".

وأردف: "لكننا خطونا تلك الخطوة ونحن ملتزمون بها وبالفوائد التي تقدمها على المدى البعيد".