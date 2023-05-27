هورنر: ريد بُل لم تكن لتبني قسم محركاتها الخاص لو علمت بعودة هوندا
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية "لم تكن لتبني مطلقاً" قسماً خاصاً للمحركات في الفورمولا واحد، لو كانت تعلم بأن هوندا ستعود إلى البطولة في 2026.
أعلنت هوندا خروجها من الفورمولا واحد في موسم 2021، لكنها وافقت على صفقة مواصلة تزويد وحدات الطاقة لفريقي ريد بُل حتى نهاية موسم 2025 أي بنهاية حقبة المحركات الحالية.
لكن العملاق اليابانيّ سيعود إلى الفئة الملكة في 2026، أي مع بداية حقبة المحركات الجديدة كشريك رسمي مع أستون مارتن، بينما أنشأت ريد بُل قسماً خاصاً بها لتصنيع المحركات.
وكان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم لموسمي 2021 و2022، قد صرح بأنه "من المؤسف" رؤية هوندا تصبح شريكةً لفريق أستون مارتن.
وكشف هورنر بأنه لو كانت ريد بُل تعلم بعودة هوندا، لما فكرت على الإطلاق ببناء قسم محركات خاص حتى وإن كان ذلك يعني بقاءها كفريق "زبون".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ردة فعله لعودة هوندا، أجاب هورنر: "حسناً، ذلك بالتأكيد قرار مكلف!".
وأكمل: "من ناحية ريد بُل، فقد أصبحنا أكبر من مجرد فريق زبون. بالنسبة لنا امتلاك وحدات الطاقة وتكاملها بشكل مثالي مع الهيكل يؤمن لنا على المدى البعيد أفضلية كبيرة".
وتابع: "لم نكن لنقوم بمثل هذه الخطوة لولا انسحاب هوندا!".
كما أوضح هورنر بأن انسحاب هوندا فتح الباب أمام شراكة مع فورد كذلك.
فقال: "فتح ذلك الباب أمام توظيف الكثيرين، وبالطبع خوض شراكة مع فورد وهي فرصة مثيرة حقاً للمستقبل وإثبات من ريد بُل على الالتزام بالمشروع".
وأكمل: "هل كنا لنتخذ نفس القرار لو كنا نعلم أن هوندا ستعود؟ كلا بالتأكيد".
وأردف: "لكننا خطونا تلك الخطوة ونحن ملتزمون بها وبالفوائد التي تقدمها على المدى البعيد".
مرسيدس لا ترى أية تحذيرات "سلبية" من تحديثات سيارتها في موناكو
فيرستابن يؤكد هيمنة ريد بُل ويتصدر التجارب الحرة الثالثة في موناكو التي شهدت رفع العلم الأحمر
فيرستابن "تعلم الكثير من الصبر" خلال أولى مواسمه مع ريد بُل
فيرستابن "تعلم الكثير من الصبر" خلال أولى مواسمه مع ريد بُل فيرستابن "تعلم الكثير من الصبر" خلال أولى مواسمه مع ريد بُل
فيراري: ريد بُل "تضحي" بالسرعة في التصفيات للتركيز على وتيرة السباقات
فيراري: ريد بُل "تضحي" بالسرعة في التصفيات للتركيز على وتيرة السباقات فيراري: ريد بُل "تضحي" بالسرعة في التصفيات للتركيز على وتيرة السباقات
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
بيريز تعليقاً على حادثته في تصفيات موناكو: "لا أكاد أصدق ما فعلت"
بيريز تعليقاً على حادثته في تصفيات موناكو: "لا أكاد أصدق ما فعلت" بيريز تعليقاً على حادثته في تصفيات موناكو: "لا أكاد أصدق ما فعلت"
فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو
فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو
فيرستابن يؤكد هيمنة ريد بُل ويتصدر التجارب الحرة الثالثة في موناكو التي شهدت رفع العلم الأحمر
فيرستابن يؤكد هيمنة ريد بُل ويتصدر التجارب الحرة الثالثة في موناكو التي شهدت رفع العلم الأحمر فيرستابن يؤكد هيمنة ريد بُل ويتصدر التجارب الحرة الثالثة في موناكو التي شهدت رفع العلم الأحمر
هورنر: ريد بُل لم تكن لتبني قسم محركاتها الخاص لو علمت بعودة هوندا
هورنر: ريد بُل لم تكن لتبني قسم محركاتها الخاص لو علمت بعودة هوندا هورنر: ريد بُل لم تكن لتبني قسم محركاتها الخاص لو علمت بعودة هوندا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.