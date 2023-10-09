هورنر: ريد بُل لم تعد تمتلك سائقَين متقاربَين مثل بقية المنافسين
اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن العلامة النمساوية لم تعد تمتلك سائقين متقاربين في المستوى كما هو حال المنافسين أمثال مرسيدس، فيراري ومكلارين، حيث يعاني سيرجيو بيريز بشكل واضح لمجاراة زميله ماكس فيرستابن في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
خطف فيرستابن الأضواء في قطر حين حسم لقبه الثالث على التوالي في السباق القصير يوم السبت.
بينما اضطر زميله بيريز للانطلاق من خط الحظائر في السباق الرئيسي بعد حادثته في السباق القصير التي تسببت بانسحابه.
ولم يفلح سوى بتسجيل نقطة واحدة فقط في نهاية المطاف، بالمركز العاشر.
وأوضح هورنر أن سائقه بحاجة "للعودة إلى الأساسيات" من أجل إعادة اكتشاف ثقته بنفسه، قبيل الجولات الثلاث المتتالية المقبلة في الولايات المتحدة، المكسيك والبرازيل.
لكنه بالمقابل، كشف أن ريد بُل لا تمتلك حالياً سائقين متقاربي المستوى يمكنها الاعتماد عليهما سوية، مقارنة بالمنافسين.
فقال: "أعتقد أنه مع سيارة مثل سيارتنا، فإنه يضع الضغط على نفسه".
وأكمل: "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو الفوز ببطولتي السائقين والمصنعين. وهذا ما نجحنا به".
وتابع: "من ثم، المهمة التالية هي تحقيق المركزين الأول والثاني ضمن ترتيب البطولة".
وأردف: "يمكن أن نرى أن مرسيدس تمتلك سائقين متقاربين، مكلارين كذلك وفيراري، وهم (الزملاء) متقاربون للغاية فيما بينهم".
وأضاف: "أعتقد أننا امتلكنا ذلك في مرحلة ما عند بداية الموسم. لكن ومع مرور السباقات، خسرنا هذه الناحية، وبات الفارق متفاوتاً".
واسترسل: "علينا إعادة تشيكو إلى أفضل أداء ممكن له".
بالمقابل، يرى هورنر أن ذهنية بيريز، وليس حالته البدنية، هي التي تعيقه حالياً، رغم أن المكسيكي يعمل مع مدرّب نفسي.
وحين سُئِل إن كان قلقاً من عدم امتلاك سائقين متقاربي الأداء للموسم المقبل، ردّ هورنر: "الإحباط ناتج من معرفتنا بمقدرات تشيكو الحقيقية".
وأضاف: "بالطبع، ساهم في الموسمين الحالي والماضي، بشكل كبير ضمن بطولة المصنعين. نحن بحاجة ماسّة منه لإيجاد ذلك الأداء. نحن نحتاج هذا منه".
وأكمل: "لا يمكننا تحمّل وجود فارق كبير في الأداء بين سائقينا، خاصة مع تزايد المنافسة من قبل الفرق للموسم المقبل ونحتاج من كلا السائقين تقديم أفضل أداء ممكن".
وشدد هورنر على أن ريد بُل "ستقدم كامل دعمها" لمساعدة بيريز، وسط تكهنات بأن الفريق قد يغيّر تشكيلته الموسم المقبل.
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