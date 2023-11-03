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هورنر: ريد بُل لم تشهد بعد "التأثير الكامل" لعقوبة خرق سقف النفقات

حذّر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من أن التأثير الكامل لعقوبة خرق سقف النفقات لم تظهر بشكل واضح بعد عقب فوز العلامة النمساوية رقم 18 لهذا الموسم في المكسيك.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل

حقق ماكس فيرستابن بطل العالم 3 مرات فوزه رقم 16 لهذا الموسم في المكسيك، وسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً بعدد الانتصارات في موسم واحد.

وكانت ريد بُل قد خرقت قانون سقف النفقات في 2021، وتم إعلان ذلك العام الماضي، بالتالي طُبقت عقوبة خفض وقت التطوير في نفق الهواء هذا الموسم، إضافة لعقوبة مادية.

لكن هيمنة ريد بُل الواضحة تواصلت هذا الموسم حيث سيطرت بشكل كبير لتفوز بجميع السباقات ما عدا سنغافورة.

إلا أن هورنر أكد أن تأثير العقوبات لم يظهر بالكامل بعد، رغم نقل تركيز الفريق للعمل على سيارة الموسم المقبل.

فقال: "بالتأكيد، لم نشهد التأثير الكامل بعد لأنه من الواضح قد أثر على معدل التطوير لدينا هذا الموسم".

وأكمل: "لحسن الحظ، كانت سيارتنا قوية جداً في بداية الموسم وتمكنا من الحفاظ على ذلك بما لدينا من وقت في التطوير، هذا ما كان هاماً".

وتابع: "مع القيود على التطوير في نفق الهواء، قررنا تخصيص ذلك الوقت للسيارة المقبلة".

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يشار إلى أن جميع الفرق العشرة امتثلت لقوانين سقف النفقات في موسم 2022، وهذا ما يراه هورنر تطوراً في الاتجاه الصحيح.

فقال: "إنها مجموعة معقدة جداً من القوانين، ودقة الكشف والفحص كانت مذهلة هذا الموسم".

وأردف: "أعتقد أن ’فيا’ تتعلم بسرعة كبيرة بالفعل".

وتابع: "بالطبع لكل شركة بنيتها المختلفة بعض الشيء ما يزيد من التعقيد. لكن أعتقد أن ’فيا’ قامت بعمل جيد".

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