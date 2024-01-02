هورنر: ريد بُل لا تريد من فيرستابن أن يصبح مجرد "روبوت في المقابلات الصحفية"

تميز فيرستابن خلال موسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد بتصريحاته التي اعتبرها البعض جريئة، وظهر ذلك بشكل واضح على هامش جائزة لاس فيغاس.

حيث شدّد على أن هناك تركيزاً كبيراً على عنصر الترفيه أكثر من المنافسة، كما صرّح بأنه "شعر وكأنه مهرج" أثناء حفل التقديم.

ولدى فيرستابن تصريحات عديدة تشير لعدم سروره من حلبات الشوارع بشكل عام وهي أمور لطالما انتقدها.

لكن هورنر، يرى بأن تعليقات نجمه الهولندي أمرٌ يستحق التقدير لأنه نابع من صراحة حقيقية، وأنه لا يريد من سائقه أن يصبح مجرد "روبوت" يكرر الكلمات الاعتيادية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعتقد بأن سائقينا يمتلكان حرية الاختيار. هما ليسا روبوتات، لديهما آراؤهما. ماكس يمتلك صوتاً كبطل للعالم، ونحن لا نريد منه تقديم تصريحات صحفية اعتيادية".

وأكمل: "إنه صادق للغاية، شاب صغير السن وسيتكلم وفقاً لما يراه. أعتقد أن ذلك ببساطة أمر جديد".

بالمقابل، لا يعتقد هورنر أن فيرستابن قد تغير مع مرور السنوات.

فقال: "أعتقد أنه يتغير قليلاً لأنه قد نضج بعض الشيء، فقد نما شعر وجهه. لكن كلا، إن جوهره بقي على حاله".

وأكمل: "إنه يقود السيارة، يقودها بأقصى ما يمكن".

وتابع: "إنه لا يستمتع بكل تلك الضجة حول الفورمولا واحد، ولم يكن كذلك يوماً. فهو يقوم بعمله بكل احترافية. إن لم يكن يقود على الحلبات فإنه يقود على الحلبات الافتراضية عبر الإنترنت. إنه يعيش ويتنفس القيادة".