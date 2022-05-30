هورنر: ريد بُل فازت بسباق موناكو "عبر إتقان الأساسيات"

بعد تأهّله ثالثًا، أحرز سيرجيو بيريز فوزًا مدهشًا في شوارع الإمارة وذلك على إثر تقدّمه على ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير عبر خيارات استراتيجيّة صحيحة بخصوص وقفتَي صيانته عند بدء الحلبة بالجفاف.

وانتقل زميله ماكس فيرشتابن من المركز الرابع إلى الثالث متقدّمًا على لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وقال هورنر أنّ فريقه استجاب بشكلٍ جيّد للظروف الصعبة التي أنتجتها الأمطار في بداية السباق.

وقال البريطاني: "دائمًا ما افتخرت بأنفسنا حيال اعتبارنا فريقًا مهاجمًا. ودائمًا ما ركّزنا على محاولة إتقان الأساسيّات، سواءً كانت الاستراتيجيّة، أو وقفات الصيانة والتفكير ببساطة، وأعتقد بأنّ اليوم تمحور حول التفكير ببساطة والاستجابة للوضع الذي يجري حولك".

وشدّد هورنر على أنّ العامل الأساسي وراء نجاح بيريز كان تقييم موعد الانتقال من إطارات "فول ويت" إلى "انترميديت" ومن ثمّ الانتقال إلى إطارات الطقس الجاف.

وقال في هذا الصدد: "كان سباقًا مذهلًا. علمنا أنّ هناك بعض الأمطار، لكنّنا لم نتوقّع أن تكون أمطارًا طوفانيّة في بداية السباق. كان الوضع فوضويًا بعض الشيء مع كلّ تلك التأخيرات، وإرسال الإطارات إلى شبكة الانطلاق".

وأضاف: "لكن بالنظر إلى قدر الأمطار المتهاطلة حينها، فقد كان من المستحيل التسابق في تلك الظروف".

وأكمل: "لذا حالما انطلق السباق أخيرًا، فقد تمحور كلّ شيء حول موعد تغيير الإطارات وإتقانه. ومن الواضح أنّ كلّ خياراتنا كانت صائبة اليوم".

وقال حيال ذلك: "قام طاقم الفريق، والمسؤولون عن الاستراتيجيّة، بعملٍ رائع، كان عليهم إجراء وقفتين اليوم وكان أداء تشيكو اليوم مذهلًا".

وعندما سُئل إن كانت ريد بُل قد فازت بالسباق أم أنّ فيراري خسرته بسبب أخطاء الاستراتيجيّة، اعترف هورنر بانّ ما حدث كان مزيجًا بين الاثنين.

وقال: "بالطبع حقّقنا الفوز. لكنّنا استغللنا كذلك الأخطاء التي ارتُكبت، والظروف التي كانت هي ذاتها بالنسبة للجميع، كان الأداء متقاربًا للغاية بين الفريقين".

وأكمل: "بدا أنّ شارل مُسيطرٌ في اللفّات الأولى، كانت لديه أفضليّة كبيرة أمام زميله خلفه كذلك. بدا أنّ فيراري قد ضمنت السباق في تلك المرحلة، لكن أعتقد بأنّنا استجبنا لتغيّر الظروف بشكلٍ أفضل".

ثمّ تابع: "كنّا نتدارس الانتقال مباشرة من إطارات فول ويت إلى الإطارات الملساء، مثلما فعل لويس هاميلتون قبل بضعة أعوام في مواجهة دانيال ريكاردو، لكنّنا قرّرنا أنّ الانتقال إلى إطارات انترميديت هو الخيار الأفضل".

واختتم بالقول: "كان دور لفّة الخروج القويّة ضخمًا. أعتقد بأنّ تشيكو أتقن ذلك ببراعة".