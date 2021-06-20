هورنر: ريد بُل سيكون بمقدورها هزيمة مرسيدس في أي مكان إذا فازت في بول ريكار

سجّل ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية في موسم 2021 عبر تصفيات بول ريكار، متفوقًا على ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس في نهاية القسم الحاسم من التجارب التأهيلية.

وقد سجّلت تلك النتيجة خروج قطب الانطلاق الأول من قبضة مرسيدس للمرة الأولى منذ عودة الفورمولا واحد إلى بول ريكار، إذ عادة ما كان ذلك المسار واحدًا من بين الأقوى للعلامة الألمانية على روزنامة البطولة.

كما نجحت ريد بُل في تحقيق الفوز في السباقين الأخيرين في موناكو وباكو، لكن وحيث أنّهما كانا فوزين على حلبتَي شوارع، لم يكن الفريق واثقًا حيال موقعه بالنسبة لمرسيدس على صعيد الوتيرة الخالصة.

لكن هورنر مدير فريق ريد بُل يشعر بأن حقيقة إحراز العلامة النمساوية لقطب الانطلاق الأول على حلبة أكثر تقليدية مثل بول ريكار كان أمرًا مشجّعًا، وأن تكرار ذلك التفوق في السباق سيمنح ريد بُل الثقة بقدرتها على هزيمة مرسيدس في أي مكان.

فقال عقب تصفيات الأمس: "تلك النتيجة تمنحنا بالتأكيد المزيد من الثقة، دعونا نرى كيف ستسير الأمور غدًا".

وأضاف: "لطالما كانت تلك الحلبة نقطة قوة لمرسيدس على مدار الأعوام الأخيرة، حيث أنّه وإذا ما تمكنا من هزيمتهم هنا، عندها سيكون بمقدورنا في الحقيقة هزيمتهم في أي مكان".

وتابع: "لذا فإن هنالك الكثير من الأمور على المحك، لكن الفريق بأكمله يعمل على نحوٍ جيّد جدًا، ولساعات طويلة. لدينا موسم صعب هذا العام، كونه لديك السيارة الحالية للعمل عليها، مع سيارة العام المُقبل، وكذلك سقف النفقات وكل هذه الأمور".

وأكمل: "لكننا كوحدة واحدة، وأن أرى كامل الفريق سويًا كما هو الآن ويسلطون ذلك الضغط على مرسيدس لهو أمر استثنائي".

جديرٌ بالذكر أنّ ريد بُل تتصدر حاليًا ترتيب بطولة الصانعين بفارق 26 نقطة، بينما يتواجد فيرشتابن على قمة جدول السائقين بفارق أربع نقاط عن هاميلتون.