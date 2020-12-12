هورنر: ريد بُل ستنقل 60 بالمئة فقط من السيارة الحالية إلى 2021

بالرغم من القيود الكبيرة على عمليات التطوير لسيارات الموسم المقبل ضمن جزء من خطة خفض النفقات التي تلت جائحة فيروس كورونا، لكن هناك نوعاً من الحرية في بعض الجوانب.

وعلاوة على بقاء الأسطح الانسيابية عرضة للتغيير، سيتمّ السماح للفرق بمفتاحَي تطوير لاختيار قطع معينة من السيارة لتحسينها.

ويمكن استعمال هذين المفتاحين من أجل تعديل قطع أساسية في السيارة، بينما ستحظى الجوانب الأقل أهمية بمفتاح تطوير واحد.

وبينما اعترف ماكس فيرشتابن مؤخراً أن هناك نقاط ضعف في السيارة يجب العمل عليها للموسم المقبل، لكنّ الفريق أشار إلى تغيير كبير مُنتظر.

وشرح كريسيتيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه وبينما سيتمّ نقل الكثير للموسم المقبل، لكن سيتمّ إدخال بعض التغييرات الجذرية.

فقال: "يمكنني القول أن 60 بالمئة من السيارة سينتقل. مثل جميع السيارات، هناك مكوّنات كثيرة ستنتقل للموسم المقبل".

وتابع: "لدينا قاعدة لسيارة جيدة. أعتقد أننا نعلم مواطن الضعف مقارنة بالمنافسين، لذا هذا ما سنركز عليه خلال عملية التطوير في الفترة الشتوية".

واسترسل: "ستكون لدى مرسيدس حزمة قوية جداً للموسم المقبل، ولا شكّ حيال ذلك. لكننا سنستعمل كامل المعلومات والأدوات بحوزتنا لتقديم أفضل عمل ممكن".

وبالرغم من أنّ ريد بُل عانت مشاكل في الانسيابية خلال الموسم، لكن هورنر متفائل حيال إمكانية حلّ جميع المشاكل العالقة.

فقال: "أعتقد أن قسماً كبيراً من الهيكل سيبقى كما هو، نظام التعليق سيبق، وكذلك علبة التروس".

وتابع: "لكن من الواضح أن الأسطح الانسيابية ستتغير. بالطبع، لدينا سقف الميزانيات الموسم المقبل، لذا سنركز على مجالات محددة".

واختتم: "أعتقد أنه بوسعنا أن نرى تقدم السيارة بشكل متواصل بالمقارنة مع مرسيدس خلال السباقات الأخيرة. وذلك أمر مشجع حقاً".