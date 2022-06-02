هورنر: ريد بُل ستكون سعيدة بفوز فيرشتابن أو بيريز باللقب

بعد فوزه في موناكو، بات بيريز على بعد 15 نقطة فقط خلف متصدر الترتيب فيرشتابن، و6 نقاط خلف شارل لوكلير سائق فيراري.

وكان بيريز قد تراجع إلى دور السائق المساعد في موسم 2021 ضمن سعي فيرشتابن نحو لقبه الأول في الفورمولا واحد.

مع ذلك، أظهر بيريز وتيرة أقوى بكثير هذا الموسم، حيث تفوق على الهولندي في التصفيات في المملكة العربية السعودية - عندما أحرز قطب الانطلاق الأول - وكذلك في موناكو. كما تأهّل على بعد أقل من عُشر ثانية خلف فيرشتابن في كل من أستراليا وميامي.

في حين أبرزت أوامر الفريق في برشلونة بشكل جدلي بعض التوتر في معسكر العلامة النمساوية حول وضع بيريز في الفريق، لكن سرعان ما أتبع ذلك فوز المكسيكي في موناكو والذي أعقبه الإعلان عن تجديد عقد بيريز لعامين مع الفريق.

وقد أصرّ هورنر على أن الفريق لا يهتم بشأن هوية من سيفوز باللقب بين سائقَيه.

فقال: "لا يهمنا من بينهما هو بطل العالم. بطولة الصانعين بالغة الأهمية كذلك بالطبع. لكن سواء كان بطل السائقين هو ماكس أو تشيكو، فكلاهما سائقان لدى ريد بُل، ولديهما ذات الفرصة".

وأضاف: "إنه موسم طويل بطبيعة الحال، وسيشهد الكثير من التغييرات وتأرجح المنافسة، لكن من الرائع أن يكون كلا السائقين ضمن المنافسة على اللقب".

وتابع: "تشيكو الآن ضمن أفضل وضع في مسيرته، إنه يقوم بعمل رائع. وليس ذلك عابرًا، فقد رأينا قطب الانطلاق الأول في جدة. إنه يقدم وتيرة غنية للغاية. وذلك رائع بالنسبة لنا. لكننا بحاجة لأن يعمل كلا السائقين سويًا في النهاية"