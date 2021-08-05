هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

عزّز ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أفضليّته في صدارة بطولة السائقين إلى 32 نقطة أمام غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس بعد انتصاراته الثلاثة المتتالية في فرنسا والنمسا، لكنّه يدخل العطلة الصيفيّة متأخّرًا عنه بثماني نقاط بعد تعرّضه لحادثَين في آخر جولتَين.

إذ اصطدم فيرشتابن بجدار الإطارات بقوّة "51جي" في سيلفرستون بعد أن احتكّ به هاميلتون، بينما كان الهولندي ضحيّة خطأ فالتيري بوتاس عند الكبح في الانطلاقة.

وبالرغم من خسارته لقدرٍ كبير من ارتكازيّة سيارته نتيجة الضرر، كان فيرشتابن قادرًا على تحقيق نقطتين، لكنّه تحسّر على سلسلة "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة. أمّا في بطولة الصانعين فقد حقّقت مرسيدس نقاطًا أكثر من غريمتها لتستعيد الصدارة بفارق 12 نقطة الآن.

لكنّ هورنر وعد بأنّ ريد بُل ستعود بقوّة عند استئناف الموسم في سبا-فرانكورشان نهاية الشهر الجاري وهو واثقٌ من أنّ الحظّ العاثر الذي عصف بفريقه سينتهي.

وقال البريطاني: "فزنا بستّة سباقات في النصف الأوّل من الموسم".

وأضاف: "وبالنسبة للسباقات التي لم نُحقّق فيها نقاطًا، فلو نظرنا إلى أذربيجان فلم يكن ذلك خطأ ماكس، وسيلفرستون لم يكن الحادث خطأ ماكس وهنا لم يكن خطأ ماكس كذلك".

وأكمل: "سيتغيّر حظّنا. ستتوازن الكفّة على مدار الموسم بأكمله وأتطلّع قدمًا للنصف الثاني من العام".

وأردف: "أعتقد بأنّ الفريق بأكمله يستحقّ راحة، كما سيحصل السائقان على فترة للهدوء والابتعاد، سنعود بروحٍ قتاليّة في النصف الثاني من البطولة، لذا سيكون الوضع مثيرًا للاهتمام".

وغادرت ريد بُل المجر منزعجة من كلّ الضرر الذي لحق بها إلى جانب مشاكل محرّكات فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز الذي أُطيح به هو الآخر خارج السباق في فوضى المنعطف الأوّل.

وكان فيرشتابن قد أُجبر على تغيير محرّكه والانتقال إلى النسخة الثالثة قبل السباق، وذلك كنتيجة لحادثة سيلفرستون، في حين يتّجه بيريز للاقتراب أكثر من العقوبات بعد أن تبيّن أنّ محرّكه المتضرّر من حادث المجر من غير المرجّح أن يتمّ استخدامه مجدّدًا.

وفي حال تأكّد ذلك، سيُواجه سائقا الفريق عقوبات على شبكة الانطلاق عندما ينتقلان إلى وحدتيهما الرابعتين خلال النصف الثاني من الموسم.

وقال هورنر: "من المؤكّد أنّ ذلك لن يُساعدنا".

وأضاف: "واجهنا قدرًا ضخمًا من أضرار الحوادث، وربّما خسرنا محرّكين بسبب أفعال سائقين آخرين، ذلك محبطٌ للغاية".

وأكمل: "لكنّنا لا نزال ضمن مجال فارقٍ ضيّق على صعيد النقاط. سندخل العطلة الصيفيّة بعد أن واجهنا الكثير من الحظّ العاثر في السباقات الأخيرة، سنتجاوز ذلك وسنعود بروحٍ قتاليّة في النصف الثاني من هذه البطولة".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّه بعد هذين الأسبوعين القاسيين فإنّ الأمور يُمكن أن تنقلب سريعًا مثلما شاهدتم، ولا يزال الموسم طويلًا".