هورنر: ريد بُل ستستعين بسائق خارج مجموعتها حال التخلّي عن ألبون

كان مستقبل ألبون محط تكهنات طوال الموسم بعد معاناته من أجل مُجاراة وتيرة زميله بالفريق ماكس فيرشتابن، حيث يملك حاليًا 64 نقطة في رصيده بالمقارنة مع 147 نقطة في جُعبة الهولندي.

في هذه الأثناء، يقدّم بيير غاسلي تأديات قوية مع الفريق الرديف ألفا تاوري، ما أشار إلى أنّه قد يحصل على فرصة ثانية في ريد بُل ريسينغ إذا ما تخلّى الفريق عن ألبون.

مع ذلك، سبق وأشار هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل مؤخّرًا إلى أنّ الفريق الأساسي لن يستبدل ألبون بأحد السائقين المرتبطين بالعلامة النمساوية، وسينظر في خيارات خارجية.

وبعد أن خاضت ريد بُل تجربة الاستعانة بدانييل كفيات، غاسلي وألبون، فإنّها تقيّم بجدية اتّباع مقاربة مختلفة والنظر خارج مجموعتها عن سائق أكثر خبرة ليتمكّن من تسجيل النقاط بانتظام والمساهمة في منافسة الفريق على بطولة الصانعين.

وقد تحدّث الفريق بالفعل إلى نيكو هلكنبرغ بعد فحص كورونا غير حاسم لألبون قُبيل جائزة إيفل الكبرى، وظن الفريق أنه قد يكون بحاجة لوجود سائق احتياطي. وفي النهاية خضع التايلندي لفحص حاسم وشارك بالجائزة.

في المقابل، يُعدّ سيرجيو بيريز كذلك خيارًا جذابًا للفريق بالنظر إلى الدعم التجاري الذي يملكه، ولا سيّما بعد خسارة ريد بُل ريسينغ لرعاية أستون مارتن العام المُقبل.

وقد شدّد هورنر على أنّ الحفاظ على ألبون يمثّل أولوية الفريق، لكن عليه أن يستحق ذلك المقعد.

كما أشار البريطاني إلى الحاجة إلى تقديم أداء قوي في إيمولا، ما يُلمّح بشكل مثير للاهتمام إلى أنّ أمام ألبون موعد نهائي، وأنّ ريد بُل قد تستعين بالسباقات اللاحقة في الموسم لاختبار سائق آخر.

"نودّ أن يستحق أليكسندر ذلك المقعد، وأن يبرر بتأدياته بأنّه لا حاجة للبحث عن سائق آخر" قال هورنر.

وأضاف: "أعتقد بأنّ جميع من الفريق يرغبون برؤيته يفعل ذلك. وقد بدا بالفعل في موجيللو أنه بدأ في ذلك. لكنّه خاض عطلتي نهاية أسبوع صعبتين، لذلك هو بحاجة للعودة من جديد، وتحديدًا في إيمولا، عليه أن يقدّم نهاية أسبوع قوية، قوية من البداية إلى النهاية".

وتابع: "تركيزنا ينصب على ذلك. هذا هو هدفنا. وكما قلت، فإنّه عضو محبوب للغاية في الفريق، لكننا بحاجة لسيارتين قريبتين من بعضهما البعض من أجل منافسة مرسيدس، وهذا ما علينا فعله".

وعند سؤاله إذا ما ستستعين ريد بُل ريسينغ بأحد سائقي ألفا تاوري حال تم التخلّي عن ألبون، كان رد هورنر واضحًا ومباشرًا، حيث قال: "لا. أعتقد بأنّ ألفا تاوري مستقرة مع سائقيها، وكما قلت، فإنّ تفضيلنا الحالي هو لألبون بشكل كبير".

واختتم: "لكن وإذا ما تعيّن علينا البحث عن خيار آخر، فعندها سننظر خارج مجموعة سائقي ريد بُل، ببساطة لأنه لا يوجد بينهم من هو متاح كي نقيّم فكرة ضمّه للفريق الأساسي. وهنالك بالطبّع بعض السائقين ذوي الخبرة والجودة في السوق حاليًا والذين قد لا يرتبطون بعقد للموسم المُقبل".