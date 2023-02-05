هورنر: ريد بُل تواجه "إعاقة كبيرة" من خلال قيود الاختبارات الانسيابيّة
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الحظيرة النمساويّة تُواجه "إعاقة كبيرة" بالتوجّه إلى موسم 2023 بسبب القيود المفروضة عليها على الاختبارات الانسيابيّة بعد فوزها بلقب الموسم الماضي من بطولة العالم للفورمولا واحد.
تمّ اعتماد قوانين قيود الاختبارات الانسيابيّة بالتوجّه إلى موسم 2021 بالتوازي مع قوانين سقف النفقات في محاولة لتقريب الأداء التنافسيّ للفرق وزيادة الاستدامة الماليّة للبطولة.
لذا فإنّ المقياس المتدرّج لقوانين قيود الاختبارات الانسيابيّة يحدّ من عدد تجارب نفق الهواء وكذلك ساعات أنظمة الموائع الحسابيّة، ما يعني أنّ ريد بُل تلقت تقليصًا بنسبة 25 بالمئة للنصف الأوّل من موسم 2023 بعد فوزها بلقب البطولة العام الماضي إلى جانب عقوبة خرقها القوانين الماليّة لموسم 2021.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تأثير ذلك على أعمال فريقه في تصميم وتطوير سيارة "آر.بي19"، يعتقد هورنر بأنّ ذلك تسبّب في "إعاقة كبيرة" لفريقه للبقاء أمام مرسيدس وفيراري.
وقال: "نحن نقوم بأفضل ما يُمكننا بناءً على ما لدينا" قال البريطاني خلال حدث إطلاق موسم 2023.
وأضاف: "على الفريق التأقلم مع هذه الإعاقة. قام الفريق بعملٍ مذهل على صعيد ذلك. هل ذلك كافٍ؟ سنكتشف في غضون بضعة أسابيع في تجارب البحرين حينما تحلّ نقطة البداية".
وأردف: "هذه إعاقة كبيرة بالتأكيد وسنُعاني منها في أغلب العام. لكنّني أعتقد بأنّ الفريق قبل بذلك، ونحن ننظر في طرقٍ للتأقلم لضمان تمتّعنا بأفضل كفاءة ممكنة".
وأكمل: "سنرى إن كان عملنا كافيًا عندما تطأ سيارة آر.بي19 أرض الحلبة".
من جانبه قال ماكس فيرشتابن حامل اللقب أنّ تلك المسألة جالت خاطره، لكنّه عبّر مجدّدًا عن ثقته في فريق التصميم الذي يقوده أدريان نيوي.
وقال: "لدينا الكثير من الموظّفين الأكفّاء في مصنعنا. بالطبع يزيد ذلك من صعوبة الأمور".
وأضاف: "لكنّني أنظر إلى الأمر من زاوية أنّني أحبّذ تواجدنا في هذا الموقع بدلًا من الحلول في المركز الثاني أو الثالث، لأنّ ذلك محبطٌ أكثر".
وأكمل: "لكن لا أتوقّع أن يكون ذلك عاملًا مُعيقًا للغاية على صعيد قدرتنا على الفوز بالبطولة أم لا".
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