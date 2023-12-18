هورنر: ريد بُل تفاجأت من بقاء مرسيدس مع تصميمها "الفاشل"
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن العلامة النمساوية "تفاجأت جداً" في 2023، من إصرار مرسيدس في الإبقاء تصميم سيارتها "الذي كان فاشلاً" بشكل واضح في 2022.
بعد منافسة مشتعلة بين الفريقين في 2021 على لقب بطولة السائقين، كانت طبيعة المنافسات مختلفة للغاية مع بداية حقبة المؤثرات الأرضية في 2022.
ورغم أن التوقعات كانت كبيرة بأن تتمكن مرسيدس وفيراري من مجاراة ريد بُل، لكن الأخيرة أحكمت قبضتها بالكامل على هذه الحقبة حتى الآن.
وفي نهاية المطاف، انتقل كلا الفريقان لاعتماد تصاميم مماثلة لتصميم جانب سيارة ريد بُل، لكن هورنر صرّح في مقابلة خاصة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جولة أبوظبي الختامية بأنه مع فريقه، كانوا متفاجئين حين شاهدوا فريقي مرسيدس وفيراري وقد واصلا استعمال نفس التصاميم السابقة.
وحين سُئِل إن كان فريقه قد شعر بالارتياح حين أعلن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، بأن السهام الفضية ستواصل اعتماد نفس المبدأ التصميمي مع بداية موسم 2023، (تصميم الجانب صفر أو زيروبود)، ردّ هورنر: "حسناً، عادة ما يميل توتو لأن يكون درامياً بعض الشيء".
وأكمل: "أعتقد أن ما فاجأنا هو أن فيراري امتلكت سيارة جيدة جداً في العام السابق. ومن الطبيعي أن نتوقعهم بأن يكونوا تنافسيين جداً في هذا الموسم".
وأردف: "لقد تفاجأنا بشكل كبير جداً حين رأينا أن مرسيدس واصلت استعمال المبدأ التصميمي الذي كان فاشلاً بشكل واضح في الموسم السابق".
وتابع: "لو نظرنا إلى السيارات التي كُشف عنها قبل الموسم، لوجدنا أن السيارات الأقرب إلينا كانت أستون مارتن ومكلارين".
وكشف هورنر أن ريد بُل بدأت تشعر بإمكانية تحقيق لقبي البطولتين بعد إحراز ماكس فيرستابن الفوز في ملبورن.
حيث كانت فيراري قد هزمت ريد بُل في أستراليا العام السابق، لكن ومع الفوز هناك، أوضح هورنر بأن الفريق شعر بأن فرصه كبيرة في 2023.
فقال: "بالتأكيد، عند وصولنا للبحرين كنا نعلم أن لدينا حزمة سريعة. لكننا لم نكن نعلم مستوى الأداء على حلبات معينة بظروف معينة مثل الحرارة وغيرها".
وتابع: "كان علينا إكمال بعض الجولات التي واجهنا فيها الصعوبات سابقاً، مثل ملبورن، وحينها بدأنا نفكر ’حسناً، لدينا فرصة حقاً’".
واختتم: "نحتاج لخوض بعض السباقات لنحصل على رؤية واضحة. لا أحد يرفع من توقعاته بعد إكمال جولة البحرين الافتتاحية فقط".
وولف: فريق مرسيدس "في سجال قضائي" مع "فيا" حيال مشكلة الامتثال للقوانين
وولف: فريق مرسيدس "في سجال قضائي" مع "فيا" حيال مشكلة الامتثال للقوانين وولف: فريق مرسيدس "في سجال قضائي" مع "فيا" حيال مشكلة الامتثال للقوانين
"فيا" تتراجع عن التحقيق حول الزوجين توتو وسوزي وولف
"فيا" تتراجع عن التحقيق حول الزوجين توتو وسوزي وولف "فيا" تتراجع عن التحقيق حول الزوجين توتو وسوزي وولف
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024
بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024 بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024
أستون مارتن تتكلم حول أفضلية "دي آر أس" لفريق ريد بُل
أستون مارتن تتكلم حول أفضلية "دي آر أس" لفريق ريد بُل أستون مارتن تتكلم حول أفضلية "دي آر أس" لفريق ريد بُل
المدير التنفيذي الجديد يؤكد التزام آودي بالفورمولا واحد في 2026
المدير التنفيذي الجديد يؤكد التزام آودي بالفورمولا واحد في 2026 المدير التنفيذي الجديد يؤكد التزام آودي بالفورمولا واحد في 2026
تكلفة مالية "هائلة" سيدفعها ماكس فيرستابن بعد نجاحه الساحق في موسم 2203
تكلفة مالية "هائلة" سيدفعها ماكس فيرستابن بعد نجاحه الساحق في موسم 2203 تكلفة مالية "هائلة" سيدفعها ماكس فيرستابن بعد نجاحه الساحق في موسم 2203
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.