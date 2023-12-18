هورنر: ريد بُل تفاجأت من بقاء مرسيدس مع تصميمها "الفاشل"

بعد منافسة مشتعلة بين الفريقين في 2021 على لقب بطولة السائقين، كانت طبيعة المنافسات مختلفة للغاية مع بداية حقبة المؤثرات الأرضية في 2022.

ورغم أن التوقعات كانت كبيرة بأن تتمكن مرسيدس وفيراري من مجاراة ريد بُل، لكن الأخيرة أحكمت قبضتها بالكامل على هذه الحقبة حتى الآن.

وفي نهاية المطاف، انتقل كلا الفريقان لاعتماد تصاميم مماثلة لتصميم جانب سيارة ريد بُل، لكن هورنر صرّح في مقابلة خاصة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جولة أبوظبي الختامية بأنه مع فريقه، كانوا متفاجئين حين شاهدوا فريقي مرسيدس وفيراري وقد واصلا استعمال نفس التصاميم السابقة.

وحين سُئِل إن كان فريقه قد شعر بالارتياح حين أعلن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، بأن السهام الفضية ستواصل اعتماد نفس المبدأ التصميمي مع بداية موسم 2023، (تصميم الجانب صفر أو زيروبود)، ردّ هورنر: "حسناً، عادة ما يميل توتو لأن يكون درامياً بعض الشيء".

وأكمل: "أعتقد أن ما فاجأنا هو أن فيراري امتلكت سيارة جيدة جداً في العام السابق. ومن الطبيعي أن نتوقعهم بأن يكونوا تنافسيين جداً في هذا الموسم".

وأردف: "لقد تفاجأنا بشكل كبير جداً حين رأينا أن مرسيدس واصلت استعمال المبدأ التصميمي الذي كان فاشلاً بشكل واضح في الموسم السابق".

وتابع: "لو نظرنا إلى السيارات التي كُشف عنها قبل الموسم، لوجدنا أن السيارات الأقرب إلينا كانت أستون مارتن ومكلارين".

وكشف هورنر أن ريد بُل بدأت تشعر بإمكانية تحقيق لقبي البطولتين بعد إحراز ماكس فيرستابن الفوز في ملبورن.

حيث كانت فيراري قد هزمت ريد بُل في أستراليا العام السابق، لكن ومع الفوز هناك، أوضح هورنر بأن الفريق شعر بأن فرصه كبيرة في 2023.

فقال: "بالتأكيد، عند وصولنا للبحرين كنا نعلم أن لدينا حزمة سريعة. لكننا لم نكن نعلم مستوى الأداء على حلبات معينة بظروف معينة مثل الحرارة وغيرها".

وتابع: "كان علينا إكمال بعض الجولات التي واجهنا فيها الصعوبات سابقاً، مثل ملبورن، وحينها بدأنا نفكر ’حسناً، لدينا فرصة حقاً’".

واختتم: "نحتاج لخوض بعض السباقات لنحصل على رؤية واضحة. لا أحد يرفع من توقعاته بعد إكمال جولة البحرين الافتتاحية فقط".