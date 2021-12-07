هورنر: ريد بُل تريد الفوز بلقب الفورمولا واحد بالطريقة الصحيحة

تشير جميع الدلائل وبشكل خاص بعد سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، الدرامي والمثير للجدل، إلى تصاعد غير مسبوق للمعركة على لقب موسم 2021 للفورمولا واحد مع الاقتراب من الجولة الختامية في أبوظبي.

وأظهر ماكس فيرشتابن أنه لا يخشى أخذ المسألة إلى حدودها القصوى في معركته مع لويس هاميلتون، حيث ضغط كلاهما القوانين إلى الحدود القصوى، ما أثار الشكوك حيال ما قد يحصل في السباق الختامي.

لكن ومع تصاعد التوتر بين مرسيدس وريد بُل، أشار هورنر إلى أن الفريق يريد الفوز باللقب، بالطريقة الصحيحة.

وحين سُئِل إن كان يهتم بالطريقة التي يتم فيها الفوز باللقب، أجاب هورنر: "نعم، بالطبع".

وأكمل: "نريد الفوز باللقب على المسار. وليس ضمن غرفة الحكام أو على المنطقة الحصوية خارج المسار".

وتابع: "لقد كانت معركة قاسية طوال الموسم. كانت هناك بعض اللحظات الصعبة بين هذين السائقَين، آمل أن تكون المنافسة نظيفة وعادلة في أبوظبي".

ويتجه كل من فيرشتابن وهاميلتون إلى أبوظبي وهما متعادلان في النقاط، لكن الهولندي يمتلك عدداً أكبر من الانتصارات، لذا في حال لم يسجل أي منهما النقاط، فإن سائق ريد بُل سيتوج باللقب.

وبينما نجح هاميلتون بتقليص فارق الصدارة ضمن الترتيب العام الذي كان يمتلكه فيرشتابن، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، شدد هورنر أن فريقه ليس متشائماً حيال الزخم الذي يتمتع به المنافسون.

فقال: "ليست هناك أية مشكلة على الإطلاق في ذلك، نحن فريق يقبل المنافسة وقد كنا في مثل هذا الوضع سابقاً".

وتابع: "نتجه إلى أبوظبي ونحن متساويان في النقاط، لكن مع أفضلية في عدد الانتصارات".

وأكمل: "من كان ليتوقع في بداية هذا الموسم، أن نحظى بفرصة الفوز باللقب في أبوظبي بعد 21 سباقاً من معارك محتدمة في مواجهة مرسيدس، أعتقد أن كامل الفريق لم يكن ليصدق ذلك في البداية!".

واسترسل: "أعتقد أنه وحتى أنتم الإعلاميون، لم تكونوا تتوقعون مثل ذلك، بناءً على الهيمنة التي كانت تتمتع بها مرسيدس طوال المواسم السابقة".

ولا تعتبر ريد بُل غريبة عن الفوز باللقب في الجولة الأخيرة، وذلك حين تفوق سيباستيان فيتيل في أبوظبي خلال موسم 2010 والبرازيل في 2012.

"إنها المرة الأولى لنا منذ 2012 و2010 مع سيباستيان، نخوض فيها معركة اللقب حتى الجولة الأخيرة" قال هورنر.

وتابع: "ليست هناك أية مشكلة في الكلام عن الأخلاقيات مع التوجه إلى الجولة الختامية. لقد خضنا سباقاً جنونياً هنا في جدة، وخرجنا منه بالمركز الثاني، وتمكنا من الدفع بأنفسنا إلى الصدارة وتصدر القسم الأكبر من السباق مجدداً".

واختتم: "لكن الحظّ إلى جانب لويس الآن. أوكون ارتطم بجانحه خلال الانطلاقة، كما ارتطم بالقسم الخلفي لسيارة ماكس. لقد حالفه الحظ!".