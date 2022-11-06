هورنر: ريد بُل تحدّثت إلى نوريس "بضع مرات" حيال ضمّه إلى الفريق

كشف نوريس على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى أنه خاض محادثات مع ريد بُل قُبيل صفقته الأخيرة مع مكلارين.

وكان البريطاني الشاب قد وقّع في فبراير/شباط الماضي صفقة جديدة طويلة الأمد مع مكلارين تُبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2025 على الأقل، ما يجعلها من بين الأطول على شبكة الانطلاق.

وأوضح نوريس أنه كانت هنالك "محادثات هنا وهناك" مع فرق أخرى قبل توقيع عقده الجديد مع مكلارين، لكن "لم يمض أي منها قُدمًا".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تلك المحادثات مع نوريس، قال هورنر: "لقد تحدّثنا إلى لاندو بضع مرات في الواقع على مدار السنوات الماضية".

وأضاف: "لكن في كل مرة كنا نخوض فيه محادثة، يوقّع هو في اليوم التالي عقدًا مع مكلارين".

وتابع: "إنه ضمن عقد طويل الأمد مع مكلارين الآن، ويبدو بأنه سيظل مع الفريق لبضعة أعوام إضافية".

هذا وكان فريق تورو روسو الرديف لريد بُل مهتمًا بضمّ نوريس في 2018 عندما كان يسابق في الفورمولا 2، وذلك قبل أن تؤكد مكلارين ترقيته إلى الفورمولا واحد ضمن صفوفها في العام التالي.

من جهته، وضّح نوريس تعليقاته عن محادثاته مع ريد بُل خلال جائزة المكسيك الأخيرة، حيث صرّح بأن عقده طويل الأمد مع مكلارين لم يكن ردة فعل لمحادثاته مع ريد بُل.

فقال: "لقد أتى ذلك بعد أن وصلنا إلى نهاية عقدي، كما أنني لم أكن أخوض محادثات كثيرة مع ريد بُل. الجميع يحاول التحدث مع كافة الفرق في مرحلة ما، فقد تحدثت معهم ومع آخرين كذلك. لكنها كانت مجرد فرصة للحديث".